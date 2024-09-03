Güçlenen Finansal İstikrar ile Dezenflasyon Belirginleşiyor

Mehmet Şimşek'ten Ağustos Ayı Enflasyon Değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin enflasyon rakamlarını değerlendirerek olumlu sinyaller verdi. "Dezenflasyon belirginleşiyor," diyen Şimşek, yıllık enflasyonun son üç ay içinde 23,5 puan düşerek %52 seviyesine gerilediğini açıkladı. Ayrıca, aylık gıda enflasyonunun son dört yılın ardından negatif değerlere inmesi dikkat çekti.

Aylık Enflasyon Verileri

Şimşek'in sosyal medya üzerinden paylaştığı bilgilere göre, 2023 yılı ağustos ayında aylık enflasyon %2.5, yönetilen ve yönlendirilen fiyatlar hariç ise %1.4 gerçekleşti. Bu veriler, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı.

Gelecek Beklentileri

Bakan Şimşek, gelecek dönem için de umutlu olduğunu belirterek, "Güçlenen finansal istikrar, ekonomideki dengelenme ve olumlu beklentilerin etkisiyle son çeyrekte aylık enflasyonda bir düşüş bekliyoruz. Yıl sonunda enflasyonun tahmin aralığında gerçekleşmesini öngörüyoruz," şeklindeki ifadeleriyle kararlılığını vurguladı.

Özel Sektörün Rolü

Şimşek, düşen enflasyonun, finansal istikrar ve dengeli büyüme ortamında özel sektöre düşen sorumlulukları arttırdığını belirterek, maliyet ve stok yönetiminin iyileştirilmesinin yanı sıra verimlilik, inovasyon ve yüksek katma değerli üretime odaklanmanın önemine dikkat çekti.