DOLAR
41,01 -0,18%
EURO
47,67 0,09%
ALTIN
4.389,2 0,1%
BITCOIN
4.595.778,3 0,63%

Gül'den Kırıkkale'de 'Terörsüz Türkiye' Çağrısı: 86 Milyon Birlikte

Abdulhamit Gül Kırıkkale'de 'Terörsüz Türkiye' hedefini, savunma sanayindeki dönüşümü ve Gazze'ye destek mesajını paylaştı; CHP'yi eleştirdi.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 13:44
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 14:05
Gül'den Kırıkkale'de 'Terörsüz Türkiye' Çağrısı: 86 Milyon Birlikte

Gül'den Kırıkkale'de 'Terörsüz Türkiye' Çağrısı

AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Kırıkkale'de düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programında partinin hedeflerini ve saha çalışmalarını anlattı. Bozkırın kültürü ve dostluğuyla Anadolu'ya anahtar olmuş Kırıkkale'de bulunmanın kendileri için bir bahtiyarlık olduğunu söyledi.

Terörsüz Türkiye vurgusu

Gül, "(Terörsüz Türkiye süreci) Türk'üyle, Kürt'üyle, Alevi'siyle ve Sünni'siyle 86 milyonun birliğini, beraberliğini, kardeşliğini, dayanışmasını kıyamete kadar sürdürecek çok önemli adımları hep beraber atacağız." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kararlı duruşuyla bu sürecin önemine dikkat çekti ve çalışmaların bir al-ver pazarlığıyla yürütülmeyeceğini belirtti.

Siyasi ve toplumsal mesajlar

Milletin iradesinden aldıkları güçle hareket ettiklerini söyleyen Gül, "Ben inanıyorum ki milletimiz Cumhurbaşkanımıza 2028 seçimleri ve sonrasında da yine güçlü desteğini sürdürecektir." dedi. Ayrıca siyaseti bir vefa meselesi olarak tanımlayarak, Kırıkkale'de ismi bulunan Beşir Atalay'ın kampüsten adının silinmesini eleştirdi ve bu uygulamayı doğru bulmadığını ifade etti.

Savunma sanayii ve yatırımlar

Gül, Kırıkkale'nin bir sanayi şehri olduğuna, MKE AŞ ve ROKETSAN yatırımlarının hızla sürdüğüne işaret etti. AK Parti öncesinde savunma sanayinde millilik oranının "yüzde 15" civarında olduğunu, bugün ise "yüzde 85'lerin üzerine çıktığını" hatırlattı. Ayrıca İHA ve SİHA üretimindeki dönüşümü vurgulayarak hizmet ve yatırımların devam edeceğini söyledi.

Muhalefet eleştirisi

Gül, muhalefeti Türkiye ve dünya meselelerine uzak olmakla eleştirerek ana muhalefet partisini iç çekişmeler içinde olmakla suçladı. "Türkiye'de yolsuzluklarla, beceriksizliklerle, ülkeye ve ülkenin değerlerine yabancı olan bir anlayışla siyaset yapan parti ve anlayışı nedir dediğinizde, CHP zihniyeti karşımıza çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu ve "Milletimizin umudu AK Parti'dir." mesajını yineledi. Hayat pahalılığı ve enflasyon gibi sorunların farkında olduklarını, bu meseleleri çözme kararlılığında olduklarını ifade etti.

Gazze'ye destek ve uluslararası algı

Gül, dünyanın Gazze'de yaşananlara karşı sessiz kaldığını belirterek, "Bu aslında bütün insanlığın da Filistin sınavında sınıfta kaldığını gösteren maalesef acı bir tablo." dedi. Türkiye'nin tüm kurumlarıyla Gazze ve Filistin'in yanında olmaya devam edeceğini ve "İnanıyoruz ki Gazze'nin, Kudüs'ün özgür olacağı günlerde inşallah yakındır." sözleriyle umut dile getirdi.

Programa bazı AK Parti'li milletvekilleri ile MKYK üyeleri, İl Başkanı Engin Pehlivanlı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve partililer katıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül (Ortada), Kırıkkale'de bir...

AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül (Ortada), Kırıkkale'de bir restoranda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programına katıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül (Ortada), Kırıkkale'de bir...

İLGİLİ HABERLER

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ'da Rapçi Emirhan Çakal Havalı Tüfekle Yaralandı — Şüpheli F.D. Gözaltında
2
Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL
3
Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan
4
Bakan Osman Aşkın Bak, Aydın Büyükşehir Başkanı Çerçioğlu'nu Ziyaret Etti
5
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Iğdır'da: Vali Turan ve AK Parti İl Başkanlığını Ziyaret Etti
6
MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı
7
Celal Bayar 39. Yılında Kabri Başında Anıldı — Gemlik'te Tören

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası