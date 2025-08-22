Gül'den Kırıkkale'de 'Terörsüz Türkiye' Çağrısı: 86 Milyon Birlikte

Gül'den Kırıkkale'de 'Terörsüz Türkiye' Çağrısı
AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Kırıkkale'de düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programında partinin hedeflerini ve saha çalışmalarını anlattı. Bozkırın kültürü ve dostluğuyla Anadolu'ya anahtar olmuş Kırıkkale'de bulunmanın kendileri için bir bahtiyarlık olduğunu söyledi.
Terörsüz Türkiye vurgusu
Gül, "(Terörsüz Türkiye süreci) Türk'üyle, Kürt'üyle, Alevi'siyle ve Sünni'siyle 86 milyonun birliğini, beraberliğini, kardeşliğini, dayanışmasını kıyamete kadar sürdürecek çok önemli adımları hep beraber atacağız." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kararlı duruşuyla bu sürecin önemine dikkat çekti ve çalışmaların bir al-ver pazarlığıyla yürütülmeyeceğini belirtti. Milletin iradesinden aldıkları güçle hareket ettiklerini söyleyen Gül, "Ben inanıyorum ki milletimiz Cumhurbaşkanımıza 2028 seçimleri ve sonrasında da yine güçlü desteğini sürdürecektir." dedi. Ayrıca siyaseti bir vefa meselesi olarak tanımlayarak, Kırıkkale'de ismi bulunan Beşir Atalay'ın kampüsten adının silinmesini eleştirdi ve bu uygulamayı doğru bulmadığını ifade etti. Gül, Kırıkkale'nin bir sanayi şehri olduğuna, MKE AŞ ve ROKETSAN yatırımlarının hızla sürdüğüne işaret etti. AK Parti öncesinde savunma sanayinde millilik oranının "yüzde 15" civarında olduğunu, bugün ise "yüzde 85'lerin üzerine çıktığını" hatırlattı. Ayrıca İHA ve SİHA üretimindeki dönüşümü vurgulayarak hizmet ve yatırımların devam edeceğini söyledi. Gül, muhalefeti Türkiye ve dünya meselelerine uzak olmakla eleştirerek ana muhalefet partisini iç çekişmeler içinde olmakla suçladı. "Türkiye'de yolsuzluklarla, beceriksizliklerle, ülkeye ve ülkenin değerlerine yabancı olan bir anlayışla siyaset yapan parti ve anlayışı nedir dediğinizde, CHP zihniyeti karşımıza çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu ve "Milletimizin umudu AK Parti'dir." mesajını yineledi. Hayat pahalılığı ve enflasyon gibi sorunların farkında olduklarını, bu meseleleri çözme kararlılığında olduklarını ifade etti. Gül, dünyanın Gazze'de yaşananlara karşı sessiz kaldığını belirterek, "Bu aslında bütün insanlığın da Filistin sınavında sınıfta kaldığını gösteren maalesef acı bir tablo." dedi. Türkiye'nin tüm kurumlarıyla Gazze ve Filistin'in yanında olmaya devam edeceğini ve "İnanıyoruz ki Gazze'nin, Kudüs'ün özgür olacağı günlerde inşallah yakındır." sözleriyle umut dile getirdi. Programa bazı AK Parti'li milletvekilleri ile MKYK üyeleri, İl Başkanı Engin Pehlivanlı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve partililer katıldı. AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül (Ortada), Kırıkkale'de bir restoranda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programına katıldı.
Siyasi ve toplumsal mesajlar
Savunma sanayii ve yatırımlar
Muhalefet eleştirisi
Gazze'ye destek ve uluslararası algı
Programa bazı AK Parti'li milletvekilleri ile MKYK üyeleri, İl Başkanı Engin Pehlivanlı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve partililer katıldı.
