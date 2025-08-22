Gül'den Kırıkkale'de 'Terörsüz Türkiye' Çağrısı: 86 Milyon Birlikte

Gül'den Kırıkkale'de 'Terörsüz Türkiye' Çağrısı

AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Kırıkkale'de düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programında partinin hedeflerini ve saha çalışmalarını anlattı. Bozkırın kültürü ve dostluğuyla Anadolu'ya anahtar olmuş Kırıkkale'de bulunmanın kendileri için bir bahtiyarlık olduğunu söyledi.

Terörsüz Türkiye vurgusu