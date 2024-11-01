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Gülben Ergen'den Depremzedelere Eğitim Desteği

Gülben Ergen, depremzede çocuklar için yeni anaokulları açarak yüzleri güldürüyor.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 11:03
Gülben Ergen'den Depremzedelere Eğitim Desteği

Sanatçı Gülben Ergen, Minik Depremzedelerin Umudu Oldu

Çocuklar Gülsün Diye Derneği'nin kurucusu ve başkanı Gülben Ergen, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yaptırdığı anaokullarıyla minik öğrencilerin yüzünü güldürdü.

Şanlıurfa'da Üçüncü Anaokulu Açıldı

Sanatçı Ergen, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki yeni açılışında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı ile gerçekleştirdikleri işbirliği çerçevesinde şimdiye kadar 55 anaokulunu tamamladıklarını belirtti.

"Afet sonrası 11 ilde anaokulu yapma kararı aldık. Bugün 10. anaokulumuzu açtık ve Elazığ'da da inşaatımız sürüyor. Özellikle depremsüresi boyunca Kahramanmaraş ve Hatay'daki okullarımız bu süreçte konteyner görevi gördü,” diyen Ergen, çocukların burada yaşadığını ve eğitime devam ettiklerini vurguladı.

Diyarbakır'da Narin Güran Anaokulu Yolda

Ergen, Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümünden fazlasıyla etkilendiğini açıkladı. Bu nedenle, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olarak Narin Güran Anaokulu’nu açmayı hedeflediklerini belirtti.

"Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Narin Güran Anaokulu'nun inşaatı yıl sonuna kadar tamamlanacak," diyerek projeye destek verenlere teşekkür etti.

Gelecek Hayalleri ve Okul Vizyonu

Ergen, her zaman yeni anaokullarını ziyaret etmeye dikkat ettiğini ifade ederek, "12 yılda 55 anaokuluyla 30 binden fazla öğrenciye ulaştık. Hayalim tüm illerde okullara ulaşmak,” dedi.

Son olarak, Gülben Ergen, Milli Eğitim Bakanlığı ve hayırseverlerin destekleri için teşekkür ederek, anaokullarının eğitimdeki önemine dikkat çekti.

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