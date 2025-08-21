DOLAR
Güldürcek Barajı'nda Su Çekildi: Çankırı'da Kayıören'in Kalıntıları Gün Yüzüne Çıktı

Güldürcek Barajı'nda su seviyesinin düşmesiyle yıllardır su altında kalan Kayıören köyünün cami, okul, ev ve Ayşegilin Pınarı çeşmesi ortaya çıktı.

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Kayıören ve Karga köyleri üzerine 1980'li yıllarda inşa edilen Güldürcek Barajı'nda su seviyesinin düşmesiyle, yıllardır su altında kalan eski Kayıören köyüne ait kalıntılar gün yüzüne çıktı.

Bölgede 1981-1988 yılları arasında inşa edilen ve su tutmaya başladığında köy sakinlerinin yeni yerleşim alanlarına taşınmasına neden olan barajda, son dönemde yaşanan kuraklık su seviyesinde ciddi azalmaya yol açtı. Su çekilince köy camisi, okul ve evlerin temelleri ile köylülerin anılarında önemli yeri olan "Ayşegilin Pınarı" adlı çeşme yeniden görünür hale geldi.

Muhtarın duygusal sözleri ve uyarısı

Eski köyün ortaya çıkmasıyla bölgeyi ziyaret eden Kayıören köyü muhtarı Cemil Coşkun, manzara karşısında duygusal anlar yaşadığını belirtti. Muhtar Coşkun, vatandaşlardan suyu tasarruflu kullanmalarını istedi ve şu ifadelere yer verdi: "Barajdaki su çekildi. Bu yıl köyümüze sadece 10 santimetre kar düştü. Çocukluğumda buralara 1,5-2 metre kar yağardı. İlk kez barajın bu kadar azaldığını görüyorum. Camimizin, okulun ve evlerimizin yerleri tek tek ortaya çıkmış. Vatandaşlardan suyu tasarruflu kullanmalarını rica ediyorum. Eğer kuraklık bu şekilde devam ederse, yakında susuzluk kapımızda olacak."

DSİ verileri

Devlet Su İşleri (DSİ) yetkililerinden alınan bilgilere göre, Güldürcek Barajı'nda su seviyesi 1491,54, su hacmi 14,41 milyon metreküp ve doluluk oranı ise sadece %22,94 seviyesinde bulunuyor.

