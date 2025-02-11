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Güldürcek Barajı'nda Su Seviyesi %31'e Düşmüş Durumda

Çankırı'nın içme suyu kaynağı Güldürcek Barajı'nda su seviyesi kritik bir şekilde %31'e geriledi.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 14:53
Güldürcek Barajı'nda Su Seviyesi %31'e Düşmüş Durumda

Çankırı'nın İçme Su Sıkıntısı Büyüyor

Çankırı'nın içme su ihtiyacını karşılayan Güldürcek Barajı'nda su seviyesi %31'e düştü. Çankırı Belediyesi'nden alınan verilere göre, sonbahar ve kış dönemindeki yağışların beklenenden düşük olması, baraj gölündeki su miktarını olumsuz etkiledi.

Yağışların Artması Bekleniyor

Baraj gölü doluluk oranı şu anda %31,14 seviyesinde. Ancak son dönemde beklenen yağışların gelmesi, bu seviyenin yükselmesine yardımcı olabilir. Baraj, Çankırı merkez, bazı ilçeler ve beldelerin içme suyu ihtiyacını karşılıyor.

Köy Sakinlerinden Uyarı

Baraj yakınındaki Kayıören köyü sakinlerinden Ahmet Bilgen, barajın suyunun son iki yıldır belirgin şekilde azaldığını vurgulayarak, "Allah'tan tek dileğimiz, bol yağış. Her yıl olduğu gibi bolca kar, yağmur ve barajlarımızın dolmasını istiyoruz. Suyun tasarruflu kullanılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum," ifadelerini kullandı.

Çankırı'nın içme suyu ihtiyacının karşılandığı Güldürcek Barajı'nda su seviyesi yüzde 31'e...

Çankırı'nın içme suyu ihtiyacının karşılandığı Güldürcek Barajı'nda su seviyesi yüzde 31'e geriledi.

Çankırı'nın içme suyu ihtiyacının karşılandığı Güldürcek Barajı'nda su seviyesi yüzde 31'e...

Çankırı'nın içme suyu ihtiyacının karşılandığı Güldürcek Barajı'nda su seviyesi yüzde 31'e geriledi.

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