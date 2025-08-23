Güler: 'Terörsüz Türkiye' ve Kars-Iğdır Demir Yolu vurgusu

Güler: "Terörsüz Türkiye" vurgusu ve Kars-Iğdır demiryolu

Kars'ta "Türkiye Yüzyılı Şehir Buluşmaları" programı

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Kars'ta düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Şehir Buluşmaları" toplantısında konuştu. Güler, partinin 81 il ve 922 ilçede benzer buluşmalar gerçekleştirdiğini belirtti.

Güler, "Terörsüz Türkiye" hedefine ilişkin olarak, "Bu süreçlerde fedakarlığı, azmi ve mücadeleyi gösteren, bu aziz vatan uğruna şehit düşmüş olan şehitlerimizi, yakınlarını incitecek, üzecek hiçbir aşama ve gelişme asla olmayacaktır." dedi.

Dün Iğdır'da temeli atılan Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattına dair değerlendirmede bulunan Güler, hattın 224 kilometrelik olduğunu, toplam yatırım maliyetinin 114 milyar lira olduğunu, çift hatlı ve elektrikli olacağını ve hattın üzerinde birçok menfez, viyadük ve tünel inşa edileceğini söyledi. Güler, bu hattın Doğu-Batı ekseninde Kars'ı Avrupa'ya, Londra'ya, oradan da Pekin'e bağlayacak bir altyapının temelini oluşturduğunu vurguladı.

CHP'nin Sivas mitingine değinen Güler, muhalefetin gündemini eleştirerek deprem ve yapılan hizmetlere dair bir takdir veya teşekkürün olmadığını söyledi. İzmir'deki kooperatif yolsuzluğu ve körfezdeki çevre sorunlarını örnek göstererek muhalefeti sert sözlerle eleştirdi: "Bu tam bir siyasi kalpazanlık örneğidir."

Bölgesel risklere işaret eden Güler, kuzeyde Rusya-Ukrayna Savaşı, doğuda gerilim, Pasifik'te devam eden durum ve 7 Ekim'den beri İsrail saldırılarına dikkat çekti. Mecliste yakın zamanda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonundan bahsetti.

Güler, süreçte Sayın Cumhurbaşkanı ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin tutumunun net olduğunu belirterek, "Hiçbir aşamasında, başlangıcında, devamında, bundan sonra hiçbir pazarlık asla yoktur" ifadesini kullandı. Terörle mücadelede şehit olanlara ve yakınlarına yönelik hassasiyetin süreceğini tekrarladı.

Programın ardından Güler, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Erzurum milletvekilleri Mehmet Emin Öz ve Fatma Öncü, Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, MKYK Üyesi Mehmet Kırmızı ve MKYK Yedek Üyesi Cansın Yılmaz Yaşar ile ilçe ziyaretleri gerçekleştirdi.

