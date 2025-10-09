Güler: Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İşbirliği Kafkasya'da Barış ve İstikrarı Güçlendiriyor

MSB Yaşar Güler, Ankara'daki Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı'nda Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan işbirliğinin Kafkasya'da barış, istikrar ve bölgesel güvenliğe katkısını vurguladı.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 17:41
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 17:41
Güler: Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İşbirliği Kafkasya'da Barış ve İstikrarı Güçlendiriyor

Güler: Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İşbirliği Kafkasya'da Barış ve İstikrarı Güçlendiriyor

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısında üç ülke arasındaki işbirliğinin bölgesel güvenliğe katkısını vurguladı.

Toplantının odak noktaları

Merkez Orduevi'nde yapılan toplantıda Güler, üç ülke arasındaki ilişkilerin derin tarihi köklere dayandığını ve bu bağların güçlü bir stratejik nitelik taşıdığını belirtti. Güler ayrıca, "Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki güçlü işbirliği, ülkelerimizin ortak yarar ve beklentilerine hizmet ederken aynı zamanda Kafkasya'nın barış ve istikrarına da büyük katkılar sağlamaktadır." dedi.

Güler, son dönemdeki gelişmelerin Güney Kafkasya'da barış, istikrar, ulaşım ve işbirliği temelli yeni bir dönem için umut verici olduğunu kaydetti ve bugünkü toplantıda savunma, askeri ve güvenlik konuları da dahil olmak üzere geniş bir yelpazede işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik istişarelerin yapıldığını ifade etti.

Azerbaycan ve Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne destek

Türkiye'nin, bölgesel istikrar ve kalıcı güvenlik için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğini ifade eden Güler, komşu Azerbaycan ve Gürcistan'ın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne olan güçlü desteke dikkat çekti. Güler, Kafkasya'nın tarihî ve stratejik konumu nedeniyle uluslararası güvenlik dengeleri açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Güler, işbirliğini daha da geliştirme iradesini imzalanan Üçlü Toplantı Protokolü ile teyit ettiklerini belirterek, "İfade etmiş olduğum çok yönlü yakın ve güçlü işbirliğimizi daha da geliştirmek hususundaki irademizi, imzaladığımız Üçlü Toplantı Protokolü ile bir kez daha teyit ettik." değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca, ülke ilişkilerindeki yapıcı diyalog ve işbirliğinin artarak devam edeceğine inandığını söyledi.

Katılımcılar ve sonuç

Toplantıda Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Irakli Chikovani hazır bulundu. Güler, her iki bakanı Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek dost ve kardeş halklara selam ve esenlik diledi.

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından üç ülkenin savunma bakanları arasında ortak mutabakat metni imzalandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'daki Merkez Orduevi'nde düzenlenen...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'daki Merkez Orduevi'nde düzenlenen, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı. Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı'na Bakan Güler'in yanı sıra Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Irakli Chikovani de katıldı. Toplantının ardından üç ülkenin savunma bakanları arasında ortak mutabakat metni imzalandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'daki Merkez Orduevi'nde düzenlenen...

İLGİLİ HABERLER

Meclis'e Gelen Yeni Trafik Cezaları: Kurallar Baştan Yazılıyor

KOSKİ'nin Otomatik Zammı: Su Fiyatı 1 m³ 37,16 TL'ye Çıktı

Bakan Işıkhan Açıkladı: Women-Up ile Kadın İstihdamına Yeni Destekler

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TBMM Genel Kurulu'nda 4 Uluslararası Anlaşma Kabul Edildi
2
Cevdet Yılmaz'dan 'Kıbrıs Mücahitleri' Tanıtımında İki Devletli Çözüm Vurgusu
3
TSK Kır Koşusu Takımı Balkan Dağ Koşusu Şampiyonu
4
Küresel Sumud Filosu Aktivistleri Arslan ve Şimşek Antalya'ya Döndü
5
Türkiye'nin İlk 5G Laboratuvarı Teknopark İstanbul'da Kuruluyor
6
Gazze Ateşkesi Krizi: Smotrich Destek Vermiyor, Herzog Trump'a Nobel Çağrısı
7
Efkan Ala: Gazze'de Ateşkesin İlk Aşamasının Onaylanmasını Memnuniyetle Karşılıyoruz

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu: 5 Bin Öğrenciye Destek — Son Başvuru 20 Ekim

Sultandağı Belediyesi'nden Rekor Promosyon: Kadroluya 80.500 TL

İcradan ve Mahkemeden Satılık Gayrimenkuller: Çanakkale Biga ve Kırşehir'de Kelepir Fırsatlar

Meclis'e Gelen Yeni Trafik Cezaları: Kurallar Baştan Yazılıyor

Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi

KOSKİ'nin Otomatik Zammı: Su Fiyatı 1 m³ 37,16 TL'ye Çıktı

Bakan Işıkhan Açıkladı: Women-Up ile Kadın İstihdamına Yeni Destekler

KPSS 65'le Devlet Kapısı: 2 Belediye Alımları AÇıkladı

Emekliye Ocak Zammı: Seyyanen ve Refah Payı Umudu Sona Erdi

İstanbul'da Dev Narkotik Operasyonu: Dilan Polat, Hadise, İrem Derici ve 19 Kişi Gözaltında