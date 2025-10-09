Güler: Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İşbirliği Kafkasya'da Barış ve İstikrarı Güçlendiriyor

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısında üç ülke arasındaki işbirliğinin bölgesel güvenliğe katkısını vurguladı.

Toplantının odak noktaları

Merkez Orduevi'nde yapılan toplantıda Güler, üç ülke arasındaki ilişkilerin derin tarihi köklere dayandığını ve bu bağların güçlü bir stratejik nitelik taşıdığını belirtti. Güler ayrıca, "Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki güçlü işbirliği, ülkelerimizin ortak yarar ve beklentilerine hizmet ederken aynı zamanda Kafkasya'nın barış ve istikrarına da büyük katkılar sağlamaktadır." dedi.

Güler, son dönemdeki gelişmelerin Güney Kafkasya'da barış, istikrar, ulaşım ve işbirliği temelli yeni bir dönem için umut verici olduğunu kaydetti ve bugünkü toplantıda savunma, askeri ve güvenlik konuları da dahil olmak üzere geniş bir yelpazede işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik istişarelerin yapıldığını ifade etti.

Azerbaycan ve Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne destek

Türkiye'nin, bölgesel istikrar ve kalıcı güvenlik için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğini ifade eden Güler, komşu Azerbaycan ve Gürcistan'ın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne olan güçlü desteke dikkat çekti. Güler, Kafkasya'nın tarihî ve stratejik konumu nedeniyle uluslararası güvenlik dengeleri açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Güler, işbirliğini daha da geliştirme iradesini imzalanan Üçlü Toplantı Protokolü ile teyit ettiklerini belirterek, "İfade etmiş olduğum çok yönlü yakın ve güçlü işbirliğimizi daha da geliştirmek hususundaki irademizi, imzaladığımız Üçlü Toplantı Protokolü ile bir kez daha teyit ettik." değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca, ülke ilişkilerindeki yapıcı diyalog ve işbirliğinin artarak devam edeceğine inandığını söyledi.

Katılımcılar ve sonuç

Toplantıda Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Irakli Chikovani hazır bulundu. Güler, her iki bakanı Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek dost ve kardeş halklara selam ve esenlik diledi.

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından üç ülkenin savunma bakanları arasında ortak mutabakat metni imzalandı.

