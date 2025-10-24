Gülhane Şiir Akşamları'nın İlki Usta Şairlerle Yapıldı

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile ESKADER işbirliğiyle düzenlenen 'Gülhane Şiir Akşamları' ilk etkinliğinde usta şairler şiirlerini okudu; aralıkta 'Anadolu Şairleri' programı planlanıyor.

Yayın Tarihi: 24.10.2025 23:21
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 23:21
Gülhane Şiir Akşamları'nın İlki Usta Şairlerle Yapıldı

Gülhane Şiir Akşamları'nın İlki Usta Şairlerle Yapıldı

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER) işbirliğiyle düzenlenen 'Gülhane Şiir Akşamları'nın ilk buluşması, Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi. Etkinlik, şiirin toplumsal bellekteki yerini canlı tutmayı amaçladı.

Programda usta şairler Nurettin Durman, İnci Okumuş, Şakir Kurtulmuş, Ziya Karatekin, Serap Kadıoğlu, Recep Garip, Şadi Oğuzhan, Şifanur Özçelik ve Filiz Çırpıcı eserlerinden seçkiler sundu. Şairler farklı temalardaki şiirlerini sanatseverlerle paylaştı; dinletide özellikle Gazze ile ilgili şiirlere de yer verildi.

Gelecek Programlar

ESKADER Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Ersem Yargıcı, 'Gülhane Şiir Akşamları' kapsamında aralık ayında 'Anadolu Şairleri' başlıklı bir program düzenleyeceklerini bildirdi. Yargıcı ayrıca 2026 etkinlik takvimi içinde 'divan şiiri' temalı bir program hazırlığında olduklarını ifade etti.

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER)...

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER) işbirliğiyle "Gülhane Şiir Akşamları" programı düzenlendi.

İLGİLİ HABERLER

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi

2026 ÖSYM Sınav Takvimi Açıklandı mı? KPSS 2026 Başvuru Tarihleri

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

Sağlık Bakanlığı İşçi Kura Çekimi 12 Kasım 2025: Canlı Yayın ve Sonuç Ekranı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fatma Betül Sayan Kaya Manisa’da Gençlerle Buluştu: 'Yüzyılın Konut Projesi' ve Gençlik Vurgusu
2
Aydın Nazilli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı
3
Sivas'ta Foseptikte Metan Gazı Zehirlenmesi: 2 Kişi Öldü
4
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman: Siyasi eşitlik kırmızı çizgim, Türkiye garantörlüğü tartışılamaz
5
MSB: TSK'nın Irak ve Suriye Görev Süresi 3 Yıl Uzatıldı — Tünel İmha 702 km, Hudut Güvenliği Güçlendi
6
Yozgat Sorgun'da Bıçaklı Kavga: 2 Ölü, 2 Ağır Yaralı
7
28-29 Ekim Kargolar Açık mı? PTT, MNG, Aras ve Diğerlerinin Mesai Saatleri

28-29 Ekim Kargolar Açık mı? PTT, MNG, Aras ve Diğerlerinin Mesai Saatleri

2026 ÖSYM Sınav Takvimi Açıklandı mı? KPSS 2026 Başvuru Tarihleri

İŞKUR'da Son Gün: 24 Ekim 2025 Hibe Başvuruları

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Geldi mi? 'Af' Yok

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi

Sağlık Bakanlığı İşçi Kura Çekimi 12 Kasım 2025: Canlı Yayın ve Sonuç Ekranı

Türkiye 2025 Kış Saati Kararı: Saatler Geri Alınacak mı?

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi