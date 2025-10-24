Gülhane Şiir Akşamları'nın İlki Usta Şairlerle Yapıldı

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER) işbirliğiyle düzenlenen 'Gülhane Şiir Akşamları'nın ilk buluşması, Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi. Etkinlik, şiirin toplumsal bellekteki yerini canlı tutmayı amaçladı.

Programda usta şairler Nurettin Durman, İnci Okumuş, Şakir Kurtulmuş, Ziya Karatekin, Serap Kadıoğlu, Recep Garip, Şadi Oğuzhan, Şifanur Özçelik ve Filiz Çırpıcı eserlerinden seçkiler sundu. Şairler farklı temalardaki şiirlerini sanatseverlerle paylaştı; dinletide özellikle Gazze ile ilgili şiirlere de yer verildi.

Gelecek Programlar

ESKADER Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Ersem Yargıcı, 'Gülhane Şiir Akşamları' kapsamında aralık ayında 'Anadolu Şairleri' başlıklı bir program düzenleyeceklerini bildirdi. Yargıcı ayrıca 2026 etkinlik takvimi içinde 'divan şiiri' temalı bir program hazırlığında olduklarını ifade etti.

