Gülkent İlkokulu 'Aronyalar' Tiyatro Ekibi Türkiye Üçüncüsü

Çınarcık Gülkent İlkokulu 'Aronyalar' tiyatro ekibi, 9. Ulusal Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması Türkiye Finali'nde Türkiye üçüncüsü oldu.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 12:42
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 12:42
Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen 9. Ulusal İlkokullar Arası Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması Türkiye Finali'nde Çınarcık Gülkent İlkokulu tiyatro ekibi 'Aronyalar' sahne performansıyla Türkiye üçüncüsü oldu.

Danışmanlığını Emre Karaoğlu'nun yaptığı ekip, sergilediği performansla jüri ve izleyicilerden büyük beğeni topladı. Jüri tarafından takdir edilen ekip, ilçeye gurur yaşattı.

Öğrencileri yarışmaya hazırlayan öğretmenlerin özverili çalışmaları başarıda önemli rol oynadı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Demirci, "Bize bu gururu yaşatan Gülkent İlkokulu Müdürü Osman Özkan ile özveriyle hazırlanan öğretmen ve öğrencilerimizi içtenlikle tebrik ediyoruz" ifadeleriyle ekibi kutladı.

