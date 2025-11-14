Gülkent İlkokulu 'Aronyalar' Tiyatro Ekibi Türkiye üçüncüsü oldu

Akşehir'de düzenlenen 9. Ulusal Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması finalinde derece

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen 9. Ulusal İlkokullar Arası Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması Türkiye Finali'nde Çınarcık Gülkent İlkokulu tiyatro ekibi 'Aronyalar' sahne performansıyla Türkiye üçüncüsü oldu.

Danışmanlığını Emre Karaoğlu'nun yaptığı ekip, sergilediği performansla jüri ve izleyicilerden büyük beğeni topladı. Jüri tarafından takdir edilen ekip, ilçeye gurur yaşattı.

Öğrencileri yarışmaya hazırlayan öğretmenlerin özverili çalışmaları başarıda önemli rol oynadı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Demirci, "Bize bu gururu yaşatan Gülkent İlkokulu Müdürü Osman Özkan ile özveriyle hazırlanan öğretmen ve öğrencilerimizi içtenlikle tebrik ediyoruz" ifadeleriyle ekibi kutladı.

KONYA’NIN AKŞEHİR İLÇESİNDE DÜZENLENEN 9. ULUSAL İLKOKULLAR ARASI NASREDDİN HOCA FIKRA CANLANDIRMA YARIŞMASI TÜRKİYE FİNALİ’NDE ÇINARCIK GÜLKENT İLKOKULU “ARONYALAR” TİYATRO EKİBİ TÜRKİYE ÜÇÜNCÜSÜ OLDU.