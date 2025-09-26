Güllü (Gül Tut) Yalova'da Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetti

Güllü (Gül Tut) Yalova'da balkondan düştü, hayatını kaybetti
Olayın ayrıntıları
Güllü olarak tanınan şarkıcı Gül Tut, Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.
52 yaşındaki Tut'un balkondan düşme nedeni henüz belirlenemedi.
Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tut'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Şarkıcının cenazesi, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
