Güllü (Gül Tut) Yalova'da Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetti

Şarkıcı Gül Tut (Güllü), Yalova Çınarcık'taki 5. kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi; komşular ve esnaf olayla ilgili konuştu.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 09:36
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 09:36
Güllü (Gül Tut) Yalova'da Balkondan Düştü

Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, Yalova'da bulunan 5. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olay, Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki adreste gerçekleşti.

Olay ve İlk Müdahale

52 yaşındaki Tut, 5. kattaki evinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle düştü. Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tut'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazesi, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Komşular ve Esnafın Açıklamaları

Halit Becergen (73): "İyiydi, kendi halinde zararsızdı, sanatçıydı zaten. Allah taksiratını affetsin, geride kalanlara sabır versin."

Sezgin Kaya (esnaf): "İyi bir insan ve iyi bir sanatçıydı. Esnaf tarafından sevilen bir sanatçıydı. Akşamdan beri hiç uyumadık. Allah kalanlara sabır versin. Sevenlerine başsağlığı diliyorum. İnşallah geride kalanlar Güllü'nün kıymetini bilirler."

Olayla ilgili resmi soruşturma ve inceleme devam ediyor.

