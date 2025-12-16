DOLAR
Güllü'nün Oğlu Adliyede: Tuğberk Yağız Gülter Müşteki İfadesi Verdi

Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada oğlu Tuğberk Yağız Gülter, Yalova Adliyesi'ne müşteki sıfatıyla ifade vermek üzere geldi.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 16:39
Güllü'nün oğlu adliyede: Müşteki olarak ifade verdi

Yalova'daki ölüm soruşturmasında yeni gelişme

Yalova'da teras penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, ünlü sanatçının oğlu Tuğberk Yağız Gülter adliyeye gelerek müşteki sıfatıyla ifade verdi.

Olay, 26 Eylül tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta meydana gelmişti. Güllü (52), kızı ve arkadaşıyla birlikte eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Tuğyan Ülkem Gülter (27) "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçlamasıyla tutuklanmış; soruşturmada adı geçen Sultan Nur Ulu ise ev hapsiyle cezalandırılmıştı.

Bu kapsamda, Tuğberk Yağız Gülter ifade vermek üzere Yalova Adliyesi'ne geldi. Gülter, avukatı Aycan Sevsay ile adliyeye giriş yaptı; burada gazetecilerin yönelttiği soruları yanıtsız bıraktı.

