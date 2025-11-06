Güllü'nün Ölümü: Kızı Tuğyan Hakkında Kan Donduran İfadeler

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut’un 5. kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturmada, kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında arkadaşlarının verdiği ifadeler kamuoyuna yansıdı.

Olay ve soruşturmanın seyri

Olay, 26 Eylül tarihinde Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’ndeki apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta meydana geldi. Sanatçı Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran tanıkların ifadeleri dikkat çekti.

Bircan D.'nin ifadeleri

Tuğyan’ı 15 yaşından beri tanıdığını söyleyen Bircan D., Tuğyan ile annesi arasının uzun süredir gergin olduğunu belirtti. Bircan, yıllar önce Tuğyan’ın annesini mutfak önlüğüyle bağladığını ve 'ben bu kadını öldüreceğim' dediğini, olaya dayısının müdahale ettiğini anlattı.

Bircan, Tuğyan’ın geçmişte Sinan isimli bir erkek arkadaşı olduğunu, bu kişinin uyuşturucu ticaretinden tutuklu bulunduğunu ve bu nedenle Tuğyan ile annesi arasında sorun yaşandığını söyledi. Ayrıca, Tuğyan ile şimdiki sevgilisi K. yüzünden sık sık kavga ettiklerini aktardı.

Tanık, Tuğyan’ın basına yansıyan bazı mesajları kendisine gönderdiğini, haziran ayında özellikle 'ölsün, gebersin, bu kadına artık bir şey olsun, yoruldum abla, ölmüyor' gibi ifadeler içerdiğini iddia etti. Yaklaşık 4 gün önce Tuğyan’ın kendisinden bu mesajları sildiğini ve Güllü’nün öldüğü gün üzerinde olan kanlı tişörtü alıp sevgilisi K.’nin evinde çıkardığını, kendisinin bu tişörtü daha sonra çantaya koyduğunu anlattı.

Bircan, cenaze sonrası yaptığı konuşmada Tuğyan’a '3 ay önce annen için söylediklerine pişman mısın' diye sorduğunda Tuğyan’ın 'abla iyi ki o zaman beni durdurmuştun, keşke bu defa da engel olabilseydin, ben yaptım ama çok pişmanım abla' dediğini aktardı.

Bircan ayrıca Tuğyan’ın zaman zaman kendine zarar verdiğini, falçata ve bıçakla kolunu kestiğini, annesini dövdüğüne ilişkin anlatıları olduğunu söyledi. Tuğyan’ın 'annemin arabasının frenlerini keseceğim, uçurumdan mı atsam ne yapsam' gibi ifadeler de kullandığını iddia etti.

Olay anına ilişkin olarak Bircan, binanın karşısındaki binada kan lekeleri olduğunu, bu olayın kaza olmadığını düşündüğünü, "Güllü ablayı Tuğyan’ın ittiğini düşünüyorum" ve Sultan isimli arkadaşının da korktuğu için sustuğunu belirtti.

Bircan, mesajların televizyonlara düşmesinin ardından Tuğyan’ın kendisini arayıp suçladığını, İstanbul’a avukat ofisine götürüldüğünü ve yolda Tuğyan’ın 'ben yanarsam seni de yakarım' dediğini aktardı. Ofiste Tuğyan’ın agresif davrandığını, 'sen beni aklayacaksın ben de seni aklayacağım' diye konuştuğunu söyledi.

Çağrı K.'nin ifadeleri

Diğer tanık Çağrı K., nisan ayında Tuğyan’ın kendisini arayıp annesini şikayet ettiğini, 'Abi ben katil olacağım, kendisi her b.ku yiyor, hayatıma müdahale ediyor, ben bunu öldüreceğim' dediğini aktardı. Çağrı, Tuğyan’ı telefonla sakinleştirdiğini, daha sonra Bircan’ın kendisini arayıp Tuğyan’a yetişmesini istediğini belirtti.

Çağrı, Tuğyan’ın kendisine 'annemi öldüreceğim, evde 2 milyonluk altın var, onu satsam beni idare etmez' şeklinde söylemlerde bulunduğunu, mayısta para istediğini ve Tekirdağ’a gittiğini söylediğini ifade etti. Haziran ayında Tuğyan’ın pet şişeyle evine geldiğini, şişede madde olduğunu ve 'Bu kadın ölecek. Ben annemle dost olacağım, ... sonra onu öldüreceğim' dediğini anlattı.

Çağrı ayrıca Tuğyan’ın kumar oynadığını, Güllü’yü de kumara alıştırdığını iddia etti. Tuğyan’ın annesi için Glock marka bir silah bulunmasını talep ettiğini, silahın ne için kullanılacağını söylemediğini ancak bunu annesiyle ilişkilendirdiğini belirtti.

Soruşturma devam ediyor

Tanık beyanları, iddia edilen tehditler, şiddet öğeleri ve çelişkili anlatımlar soruşturmanın seyrinde önemli yer tutuyor. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı sürdürüyor; olayın kesin nedeni ve sorumlularının tespiti işlemleri devam ediyor.

