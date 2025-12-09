Gülşah Durbay'ın Sağlık Durumu: Hastaneden Resmi Açıklama

Gülşah Durbay'ın Sağlık Durumuna İlişkin Hastaneden Açıklama

Manisa Şehir Hastanesi’nden resmi bilgilendirme

Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Serkan Saka, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbayın sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Durbay’ın tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü ve mevcut sağlık durumuna dair ayrıntıların paylaşıldığı belirtildi.

Başhekim Saka’nın açıklamasında yer alan ifadeler şöyle:

Bir süredir kolon kanseri nedeniyle tedavi görmekte olan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, 1 Aralık Pazartesi günü kan tablosunda ve beslenme durumunda saptanan bozukluklar nedeniyle Manisa Şehir Hastanesi Dahiliye Servisi’ne yatırılmıştır. 2 Aralık Salı günü, böbrek ve karaciğer fonksiyon testlerinde belirlenen bozulmalar üzerine hastamızın tedavi ve takiplerinin yoğun bakım ünitesinde sürdürülmesine karar verilmiştir. Takip eden günlerde gerekli tıbbi müdahaleler uygulanmıştır. Mevcut durumda Gülşah Durbay’ın tedavisi, çoklu organ yetmezliği tanısıyla yoğun bakım koşullarında ileri tıbbi imkanlar kullanılarak sürdürülmektedir. Hastanın solunum durumu stabildir ve cihaz desteği gerektirmemektedir. Bu kritik süreçte gelişmeler oldukça hastanemiz tarafından bilgilendirmeler yapılacaktır.

Hastane yetkilileri, sürecin yakından takip edildiğini ve yeni gelişmeler oldukça kamuoyunun bilgilendirileceğini vurguladı.

