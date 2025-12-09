DOLAR
42,59 -0,05%
EURO
49,56 0,07%
ALTIN
5.759,11 -0,34%
BITCOIN
3.946.703,8 -2,17%

Gülşah Durbay'ın Sağlık Durumu: Hastaneden Resmi Açıklama

Manisa Şehir Hastanesi, Gülşah Durbay’ın 1 Aralık’tan bu yana yoğun bakımda olduğunu ve tedavisinin çoklu organ yetmezliği tanısıyla sürdüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 17:32
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 17:32
Gülşah Durbay'ın Sağlık Durumu: Hastaneden Resmi Açıklama

Gülşah Durbay'ın Sağlık Durumuna İlişkin Hastaneden Açıklama

Manisa Şehir Hastanesi’nden resmi bilgilendirme

Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Serkan Saka, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbayın sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Durbay’ın tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü ve mevcut sağlık durumuna dair ayrıntıların paylaşıldığı belirtildi.

Başhekim Saka’nın açıklamasında yer alan ifadeler şöyle:

Bir süredir kolon kanseri nedeniyle tedavi görmekte olan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, 1 Aralık Pazartesi günü kan tablosunda ve beslenme durumunda saptanan bozukluklar nedeniyle Manisa Şehir Hastanesi Dahiliye Servisi’ne yatırılmıştır. 2 Aralık Salı günü, böbrek ve karaciğer fonksiyon testlerinde belirlenen bozulmalar üzerine hastamızın tedavi ve takiplerinin yoğun bakım ünitesinde sürdürülmesine karar verilmiştir. Takip eden günlerde gerekli tıbbi müdahaleler uygulanmıştır. Mevcut durumda Gülşah Durbay’ın tedavisi, çoklu organ yetmezliği tanısıyla yoğun bakım koşullarında ileri tıbbi imkanlar kullanılarak sürdürülmektedir. Hastanın solunum durumu stabildir ve cihaz desteği gerektirmemektedir. Bu kritik süreçte gelişmeler oldukça hastanemiz tarafından bilgilendirmeler yapılacaktır.

Hastane yetkilileri, sürecin yakından takip edildiğini ve yeni gelişmeler oldukça kamuoyunun bilgilendirileceğini vurguladı.

MANİSA ŞEHİR HASTANESİ BAŞHEKİMİ UZM. DR. SERKAN SAKA, ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANI GÜLŞAH...

MANİSA ŞEHİR HASTANESİ BAŞHEKİMİ UZM. DR. SERKAN SAKA, ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANI GÜLŞAH DURBAY’IN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA YAPTIĞI AÇIKLAMADA, TEDAVİNİN ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ TANISI İLE YOĞUN BAKIMDA SÜRDÜĞÜNÜ BELİRTTİ.

İLGİLİ HABERLER

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Umut Yılmaz Şehitkamil'de Ev Ziyaretlerine Devam Ediyor
2
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Beyoğlu Avrupa Miras Günleri'nde Dinleyicilerle Buluştu
3
İstanbul’da Trafik Yüzde 81'e Ulaştı — E-5 ve Ana Arterlerde Kilitlenme
4
Şanlıurfa'da Tahliye Kanalına Düşen İnek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
5
Amasra Belediye Başkanı Çakır’dan "Vurgun gibi harcama" iddialarına yanıt
6
Tekirdağ'da Maarif Korosu'ndan Anlamlı Öğretmenler Konseri
7
Ağrı Kadın Futbol Takımına Moral Yemeği: Şeker Fabrikası ve Ticaret Borsası Destekledi

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi