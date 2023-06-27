  1. Anasayfa

  2. Gündem

  3. Gülseren Budayıcıoğlu acil ameliyata alındı!

Gülseren Budayıcıoğlu acil ameliyata alındı!

Yayınlanma:
Gülseren Budayıcıoğlu acil ameliyata alındı!
Kırmızı Oda, Camdaki Kız, Masumlar Apartmanı ve Yalıçapkını dizilerine uyarlanan kitapların yazarı Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu, geçtiğimiz günlerde acil ameliyata alındı ​​ve kalbine stent takıldı.

"Kırmızı Oda" ve "Masumlar Apartmanı" adlı dizilerden sonra “Camdaki Kız” ile “Yalı Çapkını” adlı dizilerin uyarlandığı kitapların yazarı psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu, eserlerinin dizi olarak çekilmesinin ardından tüm dikkatleri üzerine çekti. Ünlü yazarın geçtiğimiz hafta apara topar hastaneye kaldırıldığı ve ameliyata alındığı öğrenildi.

"Hayat bana bir şans daha veriyor"

Gülseren Budayıcıoğlu acil ameliyata alındı

Gülseren Budayıcıoğlu, sağlığıyla ilgili son durum hakkında verdiği bilgilerde şunları söyledi:

"Sevgili dostlar, geçen hafta bir sabah göğsümde ani bir ağrı ile hastaneye gittim. Anjiyografi sırasında kalbimin bir damarının tıkanmak üzere olduğu tespit edildi ve hemen stent koydular. Kendimi çok iyi hissettim. Akşam çok şükür kalp krizine dönüşmeden yakalandı. Hayat bana bir şans verdi. Yakınlarımın ve hastalarımın duaları sayesinde hayattayım. Kızım, oğlum ve kardeşlerim yalnız bırakmadı beni. Hayatın değerini her zaman bildim ama umarım önüme gelen ikinci şansı daha da yi değerlendirebilirim. Hastaneden taburcu olduktan sonra kızımın bana hediye ettiği pijama modeliyle balkonda oturduk ve konuştuk.. Hepinize sağlıklı günler diliyorum."

Gülseren Budayıcıoğlu acil ameliyata alındı

'ZAMANINDA MÜDAHALE EDİLDİĞİ İÇİN İYİYİM'

Gülseren Budaıcıoğlu daha sonra şu mesajı paylaştı:

“Sevgili arkadaşlar dünkü paylaşımın altına binlerce şifa mesajı yazmıştınız. Güzel sözleriniz, iyi dilekleriniz ve içten desteğiniz beni hem güçlü hem de değerli hissettiriyor. Zamanında müdahale sayesinde şimdi iyiyim. Her şey için teşekkürler. Her birinizi kucaklıyorum."

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
8.5 milyonluk lüks araç sahibi polis, trafikte sıkıştırdığı avukatın bacaklarını kırdı!
8.5 milyonluk lüks araç sahibi polis, trafikte sıkıştırdığı avukatın bacaklarını kırdı!
Gazeteci Merdan Yanardağ'a gözaltı kararı! İlk tepki HDP'den geldi..
Gazeteci Merdan Yanardağ'a gözaltı kararı! İlk tepki HDP'den geldi..
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Reuters Haber Ajansını Kınadı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Reuters Haber Ajansını Kınadı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi'ne Katılıyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi'ne Katılıyor
Bakan Fidan, İbrahimovic ile Görüştü
Bakan Fidan, İbrahimovic ile Görüştü
Hacı Adayları Arafat'ta Vakfe Yaptılar
Hacı Adayları Arafat'ta Vakfe Yaptılar
İçişleri Bakanı Yerlikaya Van'da
İçişleri Bakanı Yerlikaya Van'da