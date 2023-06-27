Gülseren Budayıcıoğlu acil ameliyata alındı!

"Kırmızı Oda" ve "Masumlar Apartmanı" adlı dizilerden sonra “Camdaki Kız” ile “Yalı Çapkını” adlı dizilerin uyarlandığı kitapların yazarı psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu, eserlerinin dizi olarak çekilmesinin ardından tüm dikkatleri üzerine çekti. Ünlü yazarın geçtiğimiz hafta apara topar hastaneye kaldırıldığı ve ameliyata alındığı öğrenildi.

"Hayat bana bir şans daha veriyor"





Gülseren Budayıcıoğlu, sağlığıyla ilgili son durum hakkında verdiği bilgilerde şunları söyledi:

"Sevgili dostlar, geçen hafta bir sabah göğsümde ani bir ağrı ile hastaneye gittim. Anjiyografi sırasında kalbimin bir damarının tıkanmak üzere olduğu tespit edildi ve hemen stent koydular. Kendimi çok iyi hissettim. Akşam çok şükür kalp krizine dönüşmeden yakalandı. Hayat bana bir şans verdi. Yakınlarımın ve hastalarımın duaları sayesinde hayattayım. Kızım, oğlum ve kardeşlerim yalnız bırakmadı beni. Hayatın değerini her zaman bildim ama umarım önüme gelen ikinci şansı daha da yi değerlendirebilirim. Hastaneden taburcu olduktan sonra kızımın bana hediye ettiği pijama modeliyle balkonda oturduk ve konuştuk.. Hepinize sağlıklı günler diliyorum."





'ZAMANINDA MÜDAHALE EDİLDİĞİ İÇİN İYİYİM'

Gülseren Budaıcıoğlu daha sonra şu mesajı paylaştı:

“Sevgili arkadaşlar dünkü paylaşımın altına binlerce şifa mesajı yazmıştınız. Güzel sözleriniz, iyi dilekleriniz ve içten desteğiniz beni hem güçlü hem de değerli hissettiriyor. Zamanında müdahale sayesinde şimdi iyiyim. Her şey için teşekkürler. Her birinizi kucaklıyorum."