Gülsin Onay'dan Sofya’da Unutulmaz Piyano Resitali

Devlet sanatçısı Gülsin Onay, Sofya’da tarihi bir mekanda piyano resitali vererek izleyicileri büyüledi.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 10:46
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 11:10
Gülsin Onay'dan Sofya’da Unutulmaz Piyano Resitali

Gülsin Onay, Sofya’da Tarihi Bir Konseri Gerçekleştirdi

Dünyaca ünlü piyanist ve devlet sanatçısı Gülsin Onay, Bulgaristan'ın başkenti Sofya’da, Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliği organizasyonu ile Merkez Orduevi Salonu’nda etkileyici bir piyano resitali gerçekleştirdi.

Büyükelçi Uyanık'tan Anlamlı Açılış Konuşması

Konserin açılışında söz alan Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, "Sayın Onay, Chopin'e getirdiği derin yorumlarla dünya çapında tanınmakta ve seçkin Türk besteci Ahmed Adnan Saygun'un en önde gelen yorumcusu olarak kabul edilmektedir." dedi. Uyanık, konserin yapıldığı Merkez Orduevi'nin tarihi önemine de dikkat çekti.

Atatürk'ün İzinde Tarihi Bir Mekanda Performans

Uyanık, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Sofya'da askeri ataşe olarak görev yaparken bu salonda pek çok kez bulunmuştur. Burada Bulgaristan'ın kültürel ve entelektüel çevreleriyle temaslar yaparak iki ülke arasındaki bağları güçlendirmiştir." şeklinde konuştu.

Onay’dan Duygusal Bir Performans

İzleyicilerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Gülsin Onay, Bulgaristan’da üçüncü kez sahne aldığını ancak bu konserin kendisi için ayrı bir değer taşıdığını vurguladı. AA muhabirine açıklamalarda bulunan Onay, "Atamızın izinde, onun ayak izlerinde ve tarihi mekanda onun hayallerini düşünmek büyük mutluluk verdi. Bu, kariyerimin en duygusal konserlerinden biriydi" ifadelerini kullandı.

Çeşitli Eserlerle Zihinleri Büyüledi

Piyanist Onay, Atatürk'ün bir zamanlar bulunduğu bu tarih dolu salonda, Bach, Bartók, Debussy, Chopin ve Ahmed Adnan Saygun'un eserlerini seslendirdi. Performansı, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Dünyaca ünlü piyanist ve devlet sanatçısı Gülsin Onay, başkent Sofya’da Türkiye’nin Sofya...

Dünyaca ünlü piyanist ve devlet sanatçısı Gülsin Onay, başkent Sofya’da Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliği organizasyonu ile Merkez Orduevi Salonu’nda bir piyano resitalinde sahne aldı. Konserin açılışında Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık (sağda), konuşma yaptı.

Dünyaca ünlü piyanist ve devlet sanatçısı Gülsin Onay, başkent Sofya’da Türkiye’nin Sofya...

Dünyaca ünlü piyanist ve devlet sanatçısı Gülsin Onay, başkent Sofya’da Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliği organizasyonu ile Merkez Orduevi Salonu’nda bir piyano resitalinde sahne aldı. Konserin açılışında Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık (sağda), konuşma yaptı.

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