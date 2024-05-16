Gültan Kışanak tahliye edildi: "Asıl ihtiyacımız özgürlük ve barış"

Gültan Kışanak tahliye oldu

Kobani davası kapsamında cezaevinden tahliye edilen Gültan Kışanak, kararın ardından duygularını paylaştı. Kışanak'ın cezaevi önünde yaptığı açıklamalar toplumsal ve siyasi çevrelerde yankı uyandırdı.



Kışanak, "Ne yazık ki kumpası devam ettiren bir karar çıktı. Arkadaşlarımız özgürlüklerine kavuşamadılar. O nedenle hepimiz çok buruk bir durumdayız." diyerek kararın ardından duyduğu hayal kırıklığını ifade etti. Ayrıca, Figen Yüksekdağ'ın selamlarını iletti.

"Özgürlüğe ve barışa ihtiyacımız var" diyen Kışanak, "Mesele bir davayı kazanmak ya da tahliye olmak değil. Mesele bu ülkenin sorunlarını çözebileceği bir ortamı yaratmak." şeklinde konuştu. Adalet, özgürlük ve barışın önemine vurgu yapan Kışanak, Türkiye'nin demokratik bir geleceğe doğru ilerlemesi gerektiğini belirtti.

Gültan Kışanak'ın cezaevinden tahliye edilmesi, Kobani davası ve Türkiye'nin demokratik geleceği hakkındaki tartışmaları tekrar gündeme getirdi.