Bist 100
10.319,96 1%
DOLAR
32,29 -0,02%
EURO
35,14 0,02%
ALTIN
2.455,07 0,05%

Gültan Kışanak tahliye edildi: "Asıl ihtiyacımız özgürlük ve barış"

Kobani davası kapsamında cezaevinden tahliye edilen Gültan Kışanak, karar sonrası açıklamalarda bulundu. Kışanak, "Tahliye değil, özgürlük ve barış istiyoruz" dedi ve adaletin, özgürlüğün, ve barışın önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 16.05.2024 22:36
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 22:36
Gültan Kışanak tahliye edildi: "Asıl ihtiyacımız özgürlük ve barış"

Gültan Kışanak tahliye oldu

Kobani davası kapsamında cezaevinden tahliye edilen Gültan Kışanak, kararın ardından duygularını paylaştı. Kışanak'ın cezaevi önünde yaptığı açıklamalar toplumsal ve siyasi çevrelerde yankı uyandırdı.

Kışanak, "Ne yazık ki kumpası devam ettiren bir karar çıktı. Arkadaşlarımız özgürlüklerine kavuşamadılar. O nedenle hepimiz çok buruk bir durumdayız." diyerek kararın ardından duyduğu hayal kırıklığını ifade etti. Ayrıca, Figen Yüksekdağ'ın selamlarını iletti.

"Özgürlüğe ve barışa ihtiyacımız var" diyen Kışanak, "Mesele bir davayı kazanmak ya da tahliye olmak değil. Mesele bu ülkenin sorunlarını çözebileceği bir ortamı yaratmak." şeklinde konuştu. Adalet, özgürlük ve barışın önemine vurgu yapan Kışanak, Türkiye'nin demokratik bir geleceğe doğru ilerlemesi gerektiğini belirtti.

Gültan Kışanak'ın cezaevinden tahliye edilmesi, Kobani davası ve Türkiye'nin demokratik geleceği hakkındaki tartışmaları tekrar gündeme getirdi.

İLGİLİ HABERLER

Cebinizden ayda 2.331 TL çıkacak! Ev sahibi olmak isteyen başvuruya koşuyor

Altın almak isteyenler elini çabuk tutsun! Gram altın o tarihte 4000 TL'ye fırlayacak!

Borcu dağ gibi birikenlere 100.000 TL ihtiyaç kredisi! Tek başvuru borçları sıfırlayacak

Sayıştay KPSS puanıyla büro personeli alımı yapıyor! Başvuru şartlarına dikkat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
5
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
6
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
7
İstanbul'un tüm ilçelerine duyuruldu! Tedbir almadan dışarı çıkan ah vah edecek

İş Bankası müşterilerine 31 Mayıs'a kadar süre verildi! Milyonlarca kişinin haberi bile yok

Dolar kurunda deprem yakın! Uzman isim rakam verip dolar biriktirenleri uyardı!

Yükseliyor diye panikleyenler dikkat! Altın fiyatlarının çakılacağı tarihi açıkladı!

Maaşınız ne kadarsa o kadar faizsiz kredi! Kamu bankasından oh çektiren kredi müjdesi

Altın almak isteyenler elini çabuk tutsun! Gram altın o tarihte 4000 TL'ye fırlayacak!

Altın fiyatlarında büyük tufan yakın! Altın kahini tarih verip uyardı

Sıfır otomobilde bu fırsat kaçmaz! Tamı tamına 250 bin TL birden indirim yapılacak

Borcu dağ gibi birikenlere 100.000 TL ihtiyaç kredisi! Tek başvuru borçları sıfırlayacak

O ilde yaşayanların uykuları kaçacak! 7.3 büyüklüğünde deprem için işaret edildi

Cebinizden ayda 2.331 TL çıkacak! Ev sahibi olmak isteyen başvuruya koşuyor

Bitcoin'i olanı ter basacak! 1 milyon dolar için bomba tarihi açıkladılar!

Sayıştay KPSS puanıyla büro personeli alımı yapıyor! Başvuru şartlarına dikkat