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Gültekin Uysal, Demokrat Parti Genel Başkanlığına Yeniden Seçildi

Demokrat Parti 15. Olağan Büyük Kongresi'nde Gültekin Uysal, 765 oy alarak Genel Başkanlığa yeniden seçildi.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 16:32
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 16:52
Gültekin Uysal, Demokrat Parti Genel Başkanlığına Yeniden Seçildi

Demokrat Parti 15. Olağan Büyük Kongresi'nde Önemli Gelişme

Demokrat Parti, 15. Olağan Büyük Kongresi'ni "Söz yeniden milletin" sloganıyla Ankara'da gerçekleştirdi. Kongrede, Gültekin Uysal, Genel Başkanlığa yeniden seçildi.

Kongre Süreci ve Gültekin Uysal’ın Açıklamaları

Kongre, yeter sayının sağlanmasının ardından Divan Başkanlığı seçimi ile seçime başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra, Genel Başkan Gültekin Uysal önemli açıklamalarda bulundu. Uysal, siyasetin sadece kendileri için değil, 86 milyon insan için yapıldığını vurguladı.

MHP Liderine Yönelik Eleştiriler

Uysal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamaları eleştirdi. Kara Harp Okulu’ndan mezun olan teğmenlerin disipline sevk edilmesiyle ilgili olarak, "Harbiye'den mezun olan genç teğmenleri ihraç edeceksiniz ancak kanlı katil Öcalan’ı Meclis'e yollamaya kalkacaksınız. Bu duruma karşı son damla kanımıza kadar mücadele edeceğiz." diye belirtti.

Demokrat Parti'nin Geleceği

Uysal, partilerini iktidar ortağı yapmanın eşiğine geldiklerini ifade ederek, "İlerleyen seçimlerde Demokrat Parti olarak kendi isim ve amblemimizle milletin önünde yükselen bir irade olacağız." dedi.

Adaylık Tartışmaları ve Sonuçlar

Kongrede İlay Aksoy'un genel başkan adaylığı için topladığı imzaların bazı delegeler tarafından geri çekilmesi ve diğer imzaların geçersiz sayılması nedeniyle tartışmalar yaşandı. Aksoy, karara tepki göstererek, "Bugün kendi partinize darbe yaptınız." ifadesini kullandı.

Sonrasında yapılan oylamada, Gültekin Uysal, tek aday olarak 778 delegeden 765’nin oyunu alarak yeniden Genel Başkan seçildi. 13 oy ise geçersiz sayıldı.

Teşekkür Konuşması

Sonuçların açıklanmasının ardından kürsüye çıkan Uysal, "Birlikteliğimizi koruduğumuz müddetçe hiç kimsenin bize zarar verme şansı yok. Bu nedenle birlikteliğimiz daim olsun." şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Demokrat Partinin 15. Olağan Büyük Kongresi, "Söz yeniden milletin" sloganıyla Ankara'da bir...

Demokrat Partinin 15. Olağan Büyük Kongresi, "Söz yeniden milletin" sloganıyla Ankara'da bir otelde yapıldı. Demokrat Parti 15. Olağan Büyük Kongresi'ne, genel başkanlığa yeniden seçilen Gültekin Uysal (sol 4) yer aldı.

Demokrat Partinin 15. Olağan Büyük Kongresi, "Söz yeniden milletin" sloganıyla Ankara'da bir...

Demokrat Partinin 15. Olağan Büyük Kongresi, "Söz yeniden milletin" sloganıyla Ankara'da bir otelde yapıldı. Demokrat Parti 15. Olağan Büyük Kongresi'ne, genel başkanlığa yeniden seçilen Gültekin Uysal (sol 4) yer aldı.

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