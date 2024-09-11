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Gülümseyin Geliyoruz Tiyatrosu Deprem Bölgesinde

Erzurum'dan yola çıkan Gülümseyin Geliyoruz Tiyatrosu, depremzedelere moral vermek için gösteriler düzenleyecek.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 15:23
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 15:23
Gülümseyin Geliyoruz Tiyatrosu Deprem Bölgesinde

Gülümseyin Geliyoruz Tiyatrosu Yola Çıktı

Erzurum'da faaliyet gösteren Yakutiye Gençlik Merkezi tiyatro ekibi, "Gülümseyin Geliyoruz" ve "Okula Hazırlık" projeleri kapsamında, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde çocuklar için oyunlar sergilemek üzere yola çıktı.

Depremzede Çocuklara Moral

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü (GSİM), Yakutiye Gençlik Merkezi Tiyatro ekibinin 6. kez deprem bölgesinde çocuklarla buluşacağını duyurdu. 6 Şubat 2023'te yaşanan asrın felaketi, birçok çocuğun hayatını etkiledi. Tiyatro ekibi, göstermeyi planladıkları oyunlarla bu çocuklara moral aşılamayı hedefliyor.

Ekibin Hedefi ve Hazırlıkları

Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ve Gençlik Hizmetleri Müdürü Zülküf Yılmaz, yönetmen Ferhat Raşit Kına ve 16 kişilik ekibin ucuz, anlamlı bir yolculuğa çıktığını belirterek uğurladı. Tiyatro hocası Kına, deprem sonrası 5 kez bölgeye gittiklerini ve şimdi 6. kez afetzede çocuklarla buluşacakları için büyük bir heyecan taşıdıklarını ifade etti.

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