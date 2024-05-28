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Gümrük Muhafaza ekiplerinden 1.2 milyar liralık operasyon: Kaçak eşyalar ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Kocaeli ve Mersin’de, 1 milyar 22 milyon TL değerinde kaçak eşyaya el koydu.

Yayın Tarihi: 28.05.2024 12:26
Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 12:26
Gümrük Muhafaza ekiplerinden 1.2 milyar liralık operasyon: Kaçak eşyalar ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı, Kocaeli ve Mersin’de gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili olarak bir açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılmış olan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekipleri, ‘insani yardım malzemesi’ ibareli konteynerlerden şüphelendi. Şüphelenme nedeniyle konteynerler, x-ray taramalarına tabi tutuldu. Tarama sonucunda şüphenin devam etmesi ile fiziki arama da gerçekleştirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerinden 1.2 milyar liralık operasyon: Kaçak eşyalar ele geçirildi

Tarama ve arama sonucunda ise konteynerlerde çok sayıda oyuncak cinsi eşya, çanta, kumaş, gözlük, lazer gibi kaçak eşyaların olduğu tespit edildi.

Mersin’de ele geçirilen kaçak eşyaların piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar TL civarında olduğu, Kocaeli’de yakalanan kaçak eşyaların ise 22 milyon TL civarında bir değere sahip olduğu tespit edildi. Buna göre, iki ayrı operasyon sonucunda, toplamda yaklaşık 1 milyar 22 milyon TL değerinde kaçak eşya ele geçirildi.

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