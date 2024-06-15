Gümrük Muhafaza ekiplerinden büyük uyuşturucu operasyonu! 357 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Esendere, Kapıkule ve Dilucu Gümrük Kapıları’nda gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla 357 kilogram uyuşturucu maddenin yurda girişini engelledi. Operasyonlar sonucunda ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında afyon sakızı, esrar ve metamfetamin bulunuyor.



ESENDERE'DE 58 KİLOGRAM AFYON SAKIZI ELE GEÇİRİLDİ

Ticaret Bakanlığı Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, şüpheli görülen bir tırı Türkiye’ye giriş yapmak üzereyken takibe aldı. Türkiye üzerinden transit kuru üzüm yükü taşıyan tır, ilk kontrollerin ardından x-ray taramasına sevk edildi. Tarama işlemi sonrası tırda şüpheli görüntüler tespit edilince narkotik dedektör köpekler ile detaylı arama yapıldı. Arama sonucunda kuru üzüm ambalajlarının kartonları içerisine profesyonelce gizlenmiş 58 kilogram afyon sakızı bulundu.

EDİRNE'DE 226 KİLOGRAM ESRAR YAKALANDI

Ticaret Bakanlığı Edirne, İstanbul ve İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı’nda müşterek bir operasyon gerçekleştirdi. Türkiye’ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı’na gelen bir tır, şüpheli görülerek takibe alındı. X-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edilen araçta yapılan detaylı aramada, tırın dorsesinde taşınan yasal yükün içerisine gizlenmiş alüminyum folyo paketlerinde 226 kilogram esrar ele geçirildi.

DİLUCU'DA 73 KİLOGRAM METAMFETAMİN BULUNDU

Dilucu Gümrük Kapısı’na gelen “keçi kılı” yüklü bir tır, riskli görülerek x-ray taramasına sevk edildi. Uzman x-ray operatörlerinin şüpheli yoğunluk tespit etmesi üzerine, narkotik dedektör köpeklerin de tepki verdiği yükte detaylı arama yapıldı. Yapılan test sonucunda, keçi kılıyla harmanlanmış 73 kilogram metamfetamin bulundu.





357 KİLOGRAM UYUŞTURUCU MADDENİN YURDA GİRİŞİ ENGELLENDİ

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin hassas ve dikkatli çalışmaları sonucunda, toplam 357 kilogram uyuşturucu maddenin yurda girişi engellendi. Operasyonlar sonrası olaylarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde soruşturma başlatıldı.

Bu başarılı operasyonlar, gümrük kapılarında gerçekleştirilen titiz çalışmaların ve iş birliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Gümrük Muhafaza ekiplerinin dikkatli çalışmaları sayesinde, ülkeye giriş yapmak üzere olan büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirilmiş oldu.