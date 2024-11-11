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Gümrük Muhafaza Ekiplerinden Uyuşturucu Tacirlerine Üç Ayrı Operasyon

Gümrük Muhafaza ekipleri, üç operasyonda toplam 81 bin adet captagon, 17 kg kokain ve 8 kg esrar ele geçirdi.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 09:13
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 09:13
Gümrük Muhafaza Ekiplerinden Uyuşturucu Tacirlerine Üç Ayrı Operasyon

Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon Düzenlendi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, gerçekleştirdikleri üç operasyonla uyuşturucu tacirlerine darbe indirdi. Yapılan operasyonda toplamda 81 bin adet captagon, 17 kilogram kokain ve 8 kilogram esrar ele geçirildi.

İlk Operasyon: Sabiha Gökçen Havalimanı

İlk operasyonda, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki kargo bölümüne gelen bir gönderi incelendi. Narkotik dedektör köpeklerinin kargo gönderisine tepkisi üzerine x-ray taramasına tabi tutulan gönderide, şüpheli yoğunluklar belirlendi. Yapılan incelemede, kapı kilitlerinin doğal boşluklarında hap cinsi uyuşturucu bulundu. Yapılan testler sonucunda, ele geçirilen hapların 81 bin adet captagon olduğu tespit edildi.

İkinci Operasyon: Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ikinci operasyonda, Hamzabeyli Gümrük Kapısı'na boş geldiği belirlenen bir tır takibe alındı. Tır, şüpheli olarak değerlendirildi ve x-ray tarama sistemine yönlendirildi. Taramada çıkan şüpheli yoğunluklar üzerine dorsenin taban kısmında gizlenmiş, streç filmle sarılı 15 paket kokain bulundu. Yapılan analizle bu paketlerin toplam ağırlığı 17 kilogram olarak belirlendi.

Son Operasyon: Kapıköy Gümrük Kapısı

Gümrük Muhafaza ekiplerinin üçüncü operasyonu, Kapıköy Gümrük Kapısı'nda gerçekleşti. İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen bir araç, riskli olarak değerlendirildi. X-ray taramasında çıkan şüpheli yoğunluklar ardından, narkotik dedektör köpeği ile yapılan detaylı aramada 8 kilogram esrar ele geçirildi.

Toplam Değer 43 Milyon TL

Bu operasyonlar neticesinde, Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri toplamda 43 milyon Türk lirası değerinde uyuşturucu madde ele geçirmiş oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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