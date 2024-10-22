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Gümrük Muhafaza Ekiplerinden Uyuşturucu Tacirlerine Üç Büyük Operasyon

Gümrük Muhafaza ekipleri, üç ayrı operasyonda uyuşturucu tacirlerine büyük darbeler vurdu.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 09:25
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 09:29
Gümrük Muhafaza Ekiplerinden Uyuşturucu Tacirlerine Üç Büyük Operasyon

Uyuşturucu Tacirlerine Üç Ayrı Operasyon

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan suç örgütlerine yönelik üç büyük operasyon gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada, ilk operasyondan detaylar paylaşıldı.

Edirne'de Yaklaşık 180 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı'na giriş yapmak üzere gelen bir tırı incelemeye aldı. Tırda yapılan aramalarda şüpheli yoğunluk tespit edilince, narkotik dedektör köpekleriyle detaylı tarama yapıldı. Bu aramalar sonucunda, tır dorsesinin tabanına gizlenmiş 160 şeffaf poşette yaklaşık 180 kilogram esrar ele geçirildi.

Kokain Operasyonu Sırasında Rekor Kırıldı

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen ikinci operasyonda, Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen başka bir tır, yapılan risk analizi ve hedefleme çalışmaları neticesinde takibe alındı. Yapılan incelemelerde, aracın yakıt deposuna gizlenmiş 107 paket halinde 120 kilogram kokain bulundu. Bu miktar, kara hudut kapılarında tek seferde ele geçirilen en yüksek kokain miktarı olarak kaydedildi.

Gürbulak'ta Metamfetamin Yakalandı

Son operasyon ise Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirildi. Burada, İran'dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen bir tır, Gümrük Muhafaza ekiplerinin risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda mercek altına alındı. Detaylı aramalar sonunda, araçta nargile tütünü ile harmanlanmış yaklaşık 95 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Tüm bu operasyonlarla ilgili soruşturmalar, ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından yürütülmektedir. Gümrük Muhafaza ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürecek ve toplum sağlığına tehdit oluşturan bu tür faaliyetlere karşı mücadelelerine devam edecektir.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, uyuşturucu tacirlerine üç ayrı operasyonda darbe...

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, uyuşturucu tacirlerine üç ayrı operasyonda darbe vurdu. Gürbulak Gümrük Kapısı'ndaki operasyonda, ekiplerin detaylı aramaları sonucunda, araçta nargile tütünü cinsi eşya ile harmanlanmış vaziyette yaklaşık 95 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, uyuşturucu tacirlerine üç ayrı operasyonda darbe...

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, uyuşturucu tacirlerine üç ayrı operasyonda darbe vurdu. Gürbulak Gümrük Kapısı'ndaki operasyonda, ekiplerin detaylı aramaları sonucunda, araçta nargile tütünü cinsi eşya ile harmanlanmış vaziyette yaklaşık 95 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi.

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