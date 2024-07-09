Gümrük rüşveti operasyonu: İzmir Aliağa'da 77 şüpheli gözaltına alındı!

Gözaltı kararı verilen toplam 78 şüpheliden 16'sı kamu görevlisi olup, aralarında gümrük çalışanları ve müşavirlerinin de bulunduğu belirtildi. Ticaret Bakanlığı ekipleri ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen operasyonda, şüphelilerin ikametlerinde ve Aliağa Gümrük Müdürlüğü binasında aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda çeşitli dijital materyallere el konuldu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 77 şüphelinin sorgulamaları devam ediyor. Ayrıca, bir şüphelinin yurt dışında olduğu bilgisi üzerine ilgili adımların atıldığı belirtildi.