Gümrük Teşkilatından Kaçak Araç Operasyonu

Gümrükte Kaçak Araç Avı

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, ekipler haziran, temmuz ve ağustos aylarında 79 kaçak araç yakalama operasyonu düzenledi. Bu operasyonlarda 253 araç ele geçirildi.

Şüpheli İncelemeler

Gümrük işlemleri sırasında, sahalara gelen araç ve yolcular üzerinde yapılan rutin kontroller, bazı kişilerde şüphe uyandırdı. Ekipler, bu şüpheli görülen şahısların araçlarına yönelik derinlemesine inceleme başlattı.

Çalıntı ve Usulsüz İşlemler

Yapılan incelemelerin ardından, yakalanan araçlardan bir kısmının çalıntı olduğu, diğerlerinin ise Türkiye'de parçalanmak amacıyla şase ve plaka değişimi yapılarak yasal olmayan şekilde kullanıma sunulmak üzere hazırlandığı tespit edildi.

Başarıyla Sonuçlanan Operasyonlar

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, düzenlediği operasyonlarla 253 kaçak aracı güvenlik güçlerine teslim etti. Bu başarı, kaçakçılıkla mücadelede kararlılıklarının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.