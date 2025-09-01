DOLAR
Gümrükçü, Slovenya'da Ukraynalı Mevkidaşı Mişçenko ile Görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Zeki Levent Gümrükçü, Bled Stratejik Forumu'nda Ukraynalı mevkidaşı Oleksandr Mişçenko ile görüştü ve panelde yer aldı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 23:36
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 23:36
Görüşme ve bağlam

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, Slovenya'da bir araya geldiği Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleksandr Mişçenko ile ikili temaslarda bulundu.

Bakanlığın Nsosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşme Bled Stratejik Forumu kapsamında gerçekleşti.

Panel katılımı

Ayrıca Gümrükçü, forum çerçevesinde düzenlenen 'Ukrayna: Barışa Uzun Bir Yol' başlıklı panele iştirak etti.

Görüşme ve panel katılımı, bölgesel diplomasi ve Ukrayna konusundaki gelişmelerin ele alındığı platformlarda sürdürülen temasların bir parçası olarak kayda geçti.

