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Gümrükler Muhafaza Ekipleri 11 İlde 50 Lüks Araç Ele Geçirdi

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin 11 ilde yürüttüğü operasyonda 50 lüks aracı ele geçirdi. Toplam değeri 540 milyon lira.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 13:08
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 13:12
Gümrükler Muhafaza Ekipleri 11 İlde 50 Lüks Araç Ele Geçirdi

Ticaret Bakanlığı'ndan Kritik Operasyon

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin yürüttüğü operasyonda 11 ilde toplam piyasa değeri yaklaşık 540 milyon lira olan 50 lüks araç ele geçirildi.

Operasyon Detayları

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler, özellikle Sarp, Kapıkule ve İpsala gümrük kapıları üzerinde titiz risk analizi çalışmaları gerçekleştirdi. Kontroller sonucunda, şüpheli görülen şahıs ve taşıtlar Bakanlık sistemlerinden sorgulandı.

Sorgulamalar neticesinde, turistik kolaylıklarla geçici olarak Türkiye'ye sokulan lüks araçların, yurt içinde bırakıldığı ve şahısların araçsız bir şekilde taahhütname vermeksizin yurt dışına çıktıkları belirlendi. Bazı şahısların, geçici ithalatın sağladığı muafiyetten faydalanarak, gerekli şartları sağlıyormuş gibi gösterdiği de tespit edildi.

Soruşturma Devam Ediyor

Bu kapsamda, 11 ilde geçici ithalat rejimini suistimal eden şahıslara yönelik devam eden operasyonda, usulsüz şekilde kullanılan 50 lüks aracın ele geçirilmesi sağlandı. Olayla ilgili soruşturma Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülmektedir.

Vergi kaçırarak toplum refahını ve ülke ekonomisini tehdit eden şahıslar için yasa dışı faaliyetlere karşı mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin 11 ilde yürüttüğü operasyonda piyasa değeri...

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin 11 ilde yürüttüğü operasyonda piyasa değeri yaklaşık 540 milyon lira olan 50 lüks araç ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin 11 ilde yürüttüğü operasyonda piyasa değeri...

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin 11 ilde yürüttüğü operasyonda piyasa değeri yaklaşık 540 milyon lira olan 50 lüks araç ele geçirildi.

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