Gümrüklerde 2024'te 55,2 Milyar Liralık Kaçak Eşya Ele Geçirildi

Gümrüklerde Rekor Yakalamalar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu yıl gümrüklerde yakalanan kaçak eşya değerinin 2024'te geçen yıla oranla %139 artışla 55 milyar 178 milyon liraya ulaştığını açıkladı.

Bolat, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezi’nde düzenlenen "2024 Yılı Kaçakçılık Verileri Değerlendirme Toplantısı"nda, yakalamalarda yıllık büyümenin ve etkin önlemlerin önemine değindi.

Artan Olay Sayısı ve Değerler

Geçtiğimiz yıl 5 bin 775 olan yakalama olay sayısının 2024’te %26 artarak 7 bin 300’e yükseldiğini belirten Bolat, 2023’te 23 milyar lira olan yıllık yakalamaların, bu yıl %139 artışla 55 milyar 178 milyon liraya çıktığını ifade etti.

Uyuşturucu ile Mücadele

Uyuşturucu kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonlar sonucunda, 2024’te yurt dışından getirilen 24,3 ton uyuşturucu madde yakalandı. Bu yakalamaların değerinin 30 milyar 450 milyon lira olduğuna dikkat çeken Bolat, geçmiş yıllara kıyasla büyük bir artış sağlandığını vurguladı. Öte yandan, Gürbulak Gümrük Kapısı’nda yapılan 4,5 tonluk metamfetamin yakalaması tarihe geçti.

Kaçak Eşya Yakalamalarında Artış

Bu yıl gümrüklerden ele geçirilen 2 bin 26 kaçak araç değerinin 2 milyar 781 milyon lira olduğunu aktaran Bolat, kaçak altın yakalamalarının da 557 kilodan 1,3 tona çıktığını belirtti.

Kaçak Akaryakıt ve Tütün Denetimleri

Bakan, toplamda 3 bin 29 ton kaçak akaryakıt ele geçirildiğini kaydederken, 917 milyon liralık kaçak tütün yakalamalarının da yapıldığını ifade etti. Karnavalı halinde 5 milyon 952 bin elektronik sigara cihazının ele geçirildiği de açıklandı.

Modernizasyona Yönelik Çalışmalar

Gümrüklerde gerçekleştirilen denetimlerin yan sıra, dijital sistemlerin ve yapay zekanın kullanılması ile kaçakçılığa karşı daha etkin önlemler alındığı belirtildi. Ömer Bolat, ayrıca, gümrüklerde yapılan her kontrolün, kamu menfaatini koruma açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kamunun vergi kayıplarının engellenmesi adına sürdürülen mücadelede, modern yöntem ve sistemlerin kullanılmasının kaçakçılıkla etkili bir şekilde başa çıkmalarına yardımcı olduğunun altı çizildi.