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Gümüşhane'de 10 Yıl Hapis Cezası Bulunan Kişi Yakalandı

Gümüşhane'de 10 yıl hapis cezası bulunan U.Y, düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 15:51
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 15:53
Gümüşhane'de 10 Yıl Hapis Cezası Bulunan Kişi Yakalandı

Gümüşhane'de Suçluların Peşine Düşüldü

Gümüşhane'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yapılan operasyonla yakalandı. Gümüşhane Valiliği'nden alınan bilgilere göre, U.Y. isimli şahıs, "kasten öldürme" ve 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçlarından toplamda 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranmaktaydı.

Operasyon ve Tutuklama Süreci

U.Y.'nin, Gümüşhane merkeze bağlı Arzularkabaköy beldesinde saklandığı tespit eden İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) operasyon düzenledi. Gözaltına alınan U.Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Gümüşhane E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Böylece Gümüşhane'deki suçlulara yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği ve yasaların uygulanacağı bir kez daha gösterilmiş oldu.

Gümüşhane'de hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan kişi tutuklandı.

Gümüşhane'de hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan kişi tutuklandı.

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