Gümüşhane'de 21 Yıldır Süren İftar Geleneği Devam Ediyor

Gümüşhane’nin Kırıklı köyünde 21 yıldır yoldan geçenlere iftar ikram ediliyor. Geleneğin detayları ve katılımcıların mutluluğu haberimizde.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 20:49
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 20:57
Gümüşhane'de 21 Yıldır Süren İftar Geleneği Devam Ediyor

Gümüşhane'de İftar Geleneği 21 Yıldır Devam Ediyor

Gümüşhane'nin Merkeze bağlı Kırıklı köyünde, 21 yıl önce başlatılan ramazan geleneği kapsamında yoldan geçenlere iftar yemeği ikram ediliyor. Bu gelenek, 2004 yılında dönemin muhtarı Alim Aşkın tarafından hayata geçirilmişti.

Yoldan Geçenlere İftar İkramı

Ramazan ayı boyunca, iftar vaktinde yoldan geçen araçlar durdurularak sürücü ve yolculara yemek veriliyor. Katkılar, maddi imkanı olan köylüler tarafından karşılanıyor. Gümüşhane-Erzincan kara yolunun 24. kilometresinde yer alan köyde, gelenek bu yıl da sürdürülüyor.

Vali Baruş’tan Açıklama

Ramazan ayının ilk iftarını Kırıklı köyünde yapan Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, mübarek aya girişin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Baruş, "Geleneksel hale gelmiş iftar yemeğinde muhtarımız ve yoldan geçen vatandaşlarımızla birlikte orucumuzu açtık. Bu tür birliktelikler, kardeşliği güçlendirir." dedi.

Köy Muhtarından Duygu Dolu Anlar

Kırıklı köy muhtarı Fikret Bulut, iftar geleneğinin 21'inci yılında ilk iftarlarını açmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Bulut, Alim Aşkın’ın bir kamyonet şoförünün peynir, ekmek ve zeytin yiyerek iftar açtığını görmesi üzerine bu programı başlattığını belirtti. Alim hocanın anısını yaşatmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Gönüllü Katkılarla İftir İkramı

İftar yemekleri, gönüllü kişiler tarafından hazırlanmaktadır. Ayrıca, Valilik desteği ile mutfaktaki tadilatlar gerçekleştirilmiş durumda. Trabzon'dan Kelkit'e giden şoför Serkan Kaya, yolu sıkça kullandığını ve iftarlara katıldığını belirterek, "Yapanlardan Allah razı olsun, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlk iftarımızı burada açacağız." dedi.

Gümüşhane'de bir köyde 21 yıl önce başlatılan ramazanda yoldan geçenlere oruç açtırma geleneği...

Gümüşhane'de bir köyde 21 yıl önce başlatılan ramazanda yoldan geçenlere oruç açtırma geleneği sürdürülüyor.

Gümüşhane'de bir köyde 21 yıl önce başlatılan ramazanda yoldan geçenlere oruç açtırma geleneği...

Gümüşhane'de bir köyde 21 yıl önce başlatılan ramazanda yoldan geçenlere oruç açtırma geleneği sürdürülüyor.

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