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Gümüşhane'de Anne Ayı ve Yavrularının Keyifli Anları Kamerada

Gümüşhane'de anne ayı ve iki yavrusu, karda oynarken görüntülendi. Doğa Koruma ekipleri bu anları kaydetti.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 16:27
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 16:27
Gümüşhane'de Anne Ayı ve Yavrularının Keyifli Anları Kamerada

Gümüşhane'de Doğa Harikası: Anne Ayı ve Yavruları

Gümüşhane'de yaşanan etkileyici bir doğa olayı, anne ayı ve yavrularının karda oynarken ki anlarını gözler önüne serdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Gümüşhane Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezine bağlı Esenyurt ve Olukdere köylerine yakın bir alanda, bu sevimli üçlüyü keşfetti.

Ekipler, anne ayı ve iki yavrusunun karlı arazideki neşeli anlarını kaydetti. Koşarak ve birbirleriyle oynayarak keyif dolu vakit geçiren ayılar, izleyenlere doğanın güzelliklerini bir kez daha hatırlattı.

Bu görüntüler, doğanın korunmasının ne kadar önemli olduğu konusunda da farkındalık yaratıyor. Gümüşhane, doğal yaşam alanlarıyla zenginliği sayesinde birçok farklı türün yaşadığı bir bölge olma özelliğini sürdürüyor.

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