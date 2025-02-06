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Gümüşhane'de Drift Yapan Sürücülere 222 Bin Lira Ceza

Gümüşhane'de karda drift atan 4 sürücü ile bir araç sahibine toplamda 222 bin 922 lira ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 17:22
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 17:22
Gümüşhane'de Drift Yapan Sürücülere 222 Bin Lira Ceza

Gümüşhane'de yoğun kar yağışının ardından drift atan 4 sürücü ile bir araç sahibine toplamda 222 bin 922 lira ceza uygulandı. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, drift olayları eski Zigana Tüneli'nin girişindeki Zigana Bakımevi'nin önünde gerçekleşti.

Bölgedeki trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüler, yerel trafik ekipleri tarafından tespit edilerek, hızla müdahale edildi. Drift atan 4 sürücü ve bir araç sahibi hakkında 222 bin 922 lira para cezası kesildi. Ekipler, ayrıca bu sürücülerden 3’ünün sürücü belgelerine 60 gün süreyle el koydu.

Öte yandan, drift atan sürücülerin görüntüleri, bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı.

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