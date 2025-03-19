Gümüşhane'de Engelli Vatandaşın Tekerlekli Sandalyesini Çalan Şahıs Yakalandı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde engelli vatandaşın tekerlekli sandalyesini çalan kişi, polis tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 12:26
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 12:31
Gümüşhane'de Engelli Vatandaşın Tekerlekli Sandalyesini Çalan Şahıs Yakalandı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde, engelli bir vatandaşın evinin önünde bırakılan akülü tekerlekli sandalyesinin çalınması olayı paniğe yol açtı. Olayla ilgili olarak bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana gelen hırsızlık olayı, engelli vatandaşın sandalyesini evinin önünde unuttuğu sırada gerçekleşti. Sandalyenin çalındığını fark eden vatandaş, durumu hemen polise bildirdi.

İhbar üzerine, olay yerine gelen polis ekipleri, bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyerek hızlı bir şekilde harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucunda, akülü tekerlekli sandalyesinin hırsızlık sırasında bir kişi tarafından bir kamyonetin kasasına konularak götürüldüğü belirlendi.

Polis, Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde durdurduğu kamyonetin sürücüsü Y.K'yi "açıktan hırsızlık" suçlamasıyla gözaltına aldı. Y.K'nin işlemlerinin devam ettiği bildirilirken, çalınan akülü tekerlekli sandalyenin sahibi olan engelli vatandaşa teslim edildiği öğrenildi.

Olay, Gümüşhane'de toplumda engellilere yönelik duyarlılığın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde engellinin evinin önündeki akülü tekerlekli sandalyeyi çaldığı...

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde engellinin evinin önündeki akülü tekerlekli sandalyeyi çaldığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

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