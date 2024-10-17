Gümüşhane'de Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

Gümüşhane'de Kaza Tamponu: 1 Ölü, 3 Yaralı

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde gerçekleşen üzücü bir trafik kazasında, arızalanan bir otomobile çarpan kamyonet 1 kişinin ölümüne, 3 kişinin de yaralanmasına sebep oldu.

Trafik Kazasının Detayları

Kaza, Torul Tüneli'nin girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 41 PT 142 plakalı otomobil arızalandı. Araçtan inen 4 kişi, otomobili iterek yol kenarına çekmeye çalıştıkları sırada, Mert Adnan K. tarafından sürülen 29 AAJ 221 plakalı kamyonet otomobile çarptı.

Acil Ekipler Olay Yerinde

Kazanın hemen ardından, olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Osman Pekin (26), Rıfkı Can Bal (21), Hasan Soner Palancu (22) ve Emin Demir (26) ilk müdahalelerin ardından Gümüşhane ve Torul'daki hastanelere kaldırıldı.

Emin Demir'in Hayatı Kayıp

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Emin Demir, Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Kaçtı

Kazanın ardından kamyoneti bırakarak kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar sürdürülmektedir.

Kazanın tüm detayları, araştırılmaya devam etmektedir.

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde kamyonetin arızalanan otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde kamyonetin arızalanan otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.