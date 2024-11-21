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Gümüşhane'de İstinad Duvarına Çarpan Tır Sürücüsü Yaralandı

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde istinat duvarına çarpan tır sürücüsü yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 15:57
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 16:05
Gümüşhane'de İstinad Duvarına Çarpan Tır Sürücüsü Yaralandı

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde, bir tırın istinat duvarına çarpması sonucu sürücüsü yaralandı.

Olay, Gülaçar köyünde meydana geldi. İlyas Ö. (23) yönetimindeki 77 EF123 plakalı boru yüklü tır, kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kaza sonucunda ağır yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası bir süre trafiğe kapalı kalan yol, Karayolları ekiplerinin çalışmalarıyla tekrar açıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde istinat duvarına çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde istinat duvarına çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde istinat duvarına çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde istinat duvarına çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

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