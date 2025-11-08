Gümüşhane'de Kabaktepe Şehitlerine Vefa Yürüyüşü — Harşit Savunması 108. Yılı

Gümüşhane'de Kabaktepe Şehitlerine Vefa Yürüyüşü

Anma programı ve yürüyüş

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde Harşit Savunması Zaferi'nin 108. yılı dolayısıyla Güvende Yaylası'ndan Kabaktepe Şehitliği'ne bir vefa yürüyüşü düzenlendi. Güvende Yaylası'nın 2 kilometre doğusunda, 2308 rakımda yer alan Kabaktepe, Harşit Vadisi Savunması'nın en kritik noktalarından biri olarak kabul ediliyor ve 'Karadeniz'in Çanakkalesi' olarak anılıyor.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş'un konuşması

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, 1. Dünya Savaşı'nın Kafkas Cephesi'ndeki çatışmalar sonucu işgal edilen toprakların büyük fedakârlıklarla temizlendiğini belirtti. Baruş, sahil cephesi, Trabzon cephesi ve Harşit Savunma hattında sergilenen kahramanlıkların nesiller boyu anlatılacak destanlara dönüştüğünü vurguladı. Konuşmasında, 7-8 Kasım 1917 gecesinde 2300 rakımlı Kabaktepe mevkiinde Rus ve Ermeni birliklerine karşı düzenlenen baskını ve bu çatışmada şehit düşen Yüzbaşı Tosyalı Mehmet ve 6 arkadaşının fedakârlığını anımsattı ve tüm kahramanları rahmetle yad etti.

3. Ordu Komutanı Korgeneral Tuncay Altuğ'un mesajı

3. Ordu Komutanı Korgeneral Tuncay Altuğ, 1. Dünya Savaşı yıllarında milletin zor şartlarda el ele vererek vatanı savunduğunu, o dönemde gönüllü güçler ve sivillerin askeri çalışmalara katkı sunduğunu söyledi. Altuğ, bugün de Silahlı Kuvvetler olarak hudutlardan iç güvenliğe kadar görevlerin devam ettiğini belirterek, şehit ve gazileri saygıyla andı ve Gazi Mustafa Kemal Paşa başta olmak üzere devlet büyüklerini rahmetle andı.

Harşit Savunması Vakfı'nın hedefi

Harşit Savunması Vakfı Başkanı Sayın Mustafa Özkaya, Harşit savunmasının ulusal düzeyde anılmasını istediklerini ve bundan sonra her yıl Güvende Yaylası'ndan Kabaktepe ve diğer şehitliklere yürüyüşler düzenleyerek bu zaferi ulusal ve uluslararası platforma taşımayı hedeflediklerini belirtti. Özkaya, 108 yıl önceki ecdadın inanç ve kararlılığıyla toprakların sahibi olduklarını göstermek istediklerini ifade etti.

Törenin sonu ve katılımcılar

Konuşmaların ardından düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi. Protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüşe geçti; gençlerin taşıdığı 100 metrelik Türk bayrağı yürüyüşe ayrı bir anlam kattı. Katılımcılar, Güvende Yaylası'ndan Kabaktepe Şehitliği'ne yaklaşık 7 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi.

Törene Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Tuncay Altuğ, milletvekilleri, belediye başkanları, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

