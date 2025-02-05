Gümüşhane'de Kar Nedeniyle Eğitim Ara Verildi

Gümüşhane'de Eğitim Üçüncü Gün Tatil

Gümüşhane'de etkili olan kar yağışı sebebiyle yarın tüm okullarda eğitime ara verildi. Valilikten yapılan duyuruda, il genelindeki olumsuz hava koşullarının devam ettiği ifade edildi.

Ulaşımda Dikkat Edilmesi Gereken Riskler

Açıklamaya göre, ulaşımda oluşabilecek risklere karşı tüm eğitim kurumlarının tatil edildiği bildirildi. Bu karar, öğrencilerin ve öğretmenlerin güvenliği için alındığı belirtildi.

İdari İzin Uygulaması

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi. Bu durum, çalışanların olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi adına önem arz ediyor.