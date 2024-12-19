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Gümüşhane'de KBRN Afet Tatbikatı Gerçekleştirildi

Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde KBRN tatbikatı yapıldı, sağlık ekipleri olası kimyasal afetlere hazırlık için senaryo çalışması gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 13:55
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 14:02
Gümüşhane'de KBRN Afet Tatbikatı Gerçekleştirildi

Gümüşhane'de KBRN Tatbikatı Yapıldı

Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde, muhtemel kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) afetlere karşı önemli bir tatbikat gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Valilik koordinasyonunda düzenlenen bu tatbikat, 60 katılımcı ile dikkat çekti.

Senaryo Gereği Maden Ocağında Müdahale

Tatbikat, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü'nden 10 öğrencinin de aralarında bulunduğu 40 sağlık personeli katılımıyla yapıldı. Senaryoya göre, bir maden ocağında siyanür zehirlenmesi yaşayan 3 işçi, ambulanslarla hastanenin KBRN servisine ulaştırıldı.

Dekontaminasyon ve Tedavi Süreci

Özel kıyafetli ekipler, yaralılara dekontaminasyon işlemi uyguladı. İzolasyon odasına alınan yaralılara yapılan müdahalenin ardından, tedavilerine devam etmek üzere ilgili servislere alındı.

Başhekim Yardımcısından Açıklama

Gümüşhane Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Yasemin Demirci, tatbikatın KBRN vakası ile karşılaşma ihtimali göz önünde bulundurularak yapıldığını söyledi. Demirci, “Tatbikat sayesinde maden ocağında siyanür zehirlenmesi olduğunda nasıl bir müdahale yapılması gerektiğini gözlemlemiş olduk.” ifadelerini kullandı.

Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde, muhtemel kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN)...

Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde, muhtemel kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) afetlere karşı tatbikat gerçekleştirildi.

Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde, muhtemel kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN)...

Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde, muhtemel kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) afetlere karşı tatbikat gerçekleştirildi.

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