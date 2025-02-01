Gümüşhane'de Otomobilin Dere Yatağına Devrilmesi Sonucu Sürücü Hayatını Kaybetti

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde yaşanan üzücü bir kaza sonucunda, bir otomobil dere yatağına devrildi.

Olay, ilçeye bağlı Budak köyü mevkisinde meydana geldi. 70 yaşındaki Yusuf Tekin'in kullandığı 61 HJ 513 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle dere yatağına devrildi.

Kaza sonrasında çevredekilerin yaptığı ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri intikal etti. Ekiplerin incelemesi sonucunda, sürücü Yusuf Tekin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi. Olayın detayları ve kazanın nedenleri üzerine araştırmalar sürmektedir.

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.