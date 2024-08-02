Gümüşhane'de Sağlık Değerlendirmesi: Bakan Memişoğlu'ndan Çarpıcı Açıklamalar

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Gümüşhane'de

Gümüşhane'de önemli bir konuşma gerçekleştiren Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık sektoründe harcanan çabaların değeri üzerine vurgular yaptı. Memişoğlu, "Bizler, sağlıkçılar, insanları yaşatmak ve onlara iyilik yapmak için sürekli çaba harcıyoruz. Bu yüzden, toplumun bizlere saygı göstermesini istiyoruz," ifadelerini kullandı.

Sağlık Hizmetleri İl Değerlendirme Toplantısı

Bakan, Vali Alper Tanrısever'i ziyaretin ardından Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen Sağlık Hizmetleri İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Gümüşhane'deki sağlık hizmetlerini yerinde değerlendiren Memişoğlu, ziyaret ettiği Gümüşhane Belediyesi, AK Parti ve MHP İl Başkanlıkları'nda da görüş alışverişinde bulundu.

Gümüşhane'nin Sağlık Durumu

Gümüşhane'nin sağlık alanında iyi bir noktada olduğunu belirten Bakan, "İyi bir hastane ve diğer sağlık ekipleri mevcut. Ancak sorunlarımız var," dedi. Merkezdeki hastanenin daha iyi bir hizmet sunması için önümüzdeki dönemde yeni sağlık kompleksleri ile güçlendirileceğinin müjdesini verdi. Ayrıca bazı hastanelerdeki cihaz eksikliklerine de çözüm üretileceğini kaydetti.

Toplum Sağlığına Dair Tavsiyeler

Bakan Memişoğlu, toplumun sağlığını korumanın önemine değinerek, "Hastalarımız bizim için çok değerli; fakat daha önemlisi hastalanmadan sağlıklarımızı korumak. Bu nedenle, sağlıklı beslenmeyi ve kötü alışkanlıklardan uzak durmayı öneriyoruz," şeklinde konuştu.

İnceleme Heyeti

Bakan'a incelemeleri süresince Vali Tanrısever, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse, MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu ve diğer yetkililer eşlik etti.