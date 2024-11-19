Gümüşhane'de Sahte Altın Dolandırıcılığı: 2 Şüpheli Yakalandı

Gümüşhane'de Dolandırıcılık Operasyonu

Gümüşhane'de, kuyumcuyu sahte altınla dolandırdığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Olay, Atatürk Caddesi'nde gerçekleşti. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kuyumcuya 100 bin lira değerinde sahte altın bozdurdukları yönünde gelen ihbar üzerine hemen harekete geçti.

Şüphelilerin Yakalanması

Gümüşhane ve Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube müdürlükleri işbirliğiyle yürütülen çalışmada, şüphelilerden H.C. Giresun'da, A.C. ise Trabzon’un Of ilçesinde yakalandı. Yapılan aramalarda şüphelilerin üzerinde 14 bin lira ile birlikte 3 sahte altın künye ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor ve şüphelilerin dolandırıcılık yöntemleri incelemeye alındı.

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