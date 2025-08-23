Gümüşhane'de Şapla Mücadele: Aşılama ve Denetimler Sürüyor

Gümüşhane Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, il genelinde şap hastalığıyla mücadele kapsamında yürütülen aşılama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Aşılama çalışmaları ve bilgilendirme

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Mesut Kıraç, Kelkit ilçesine bağlı Özlüce köyündeki aşılama ve bilgilendirme çalışmalarına katıldı. Ekipler hem aşı uyguluyor hem de besicilere hastalık hakkında bilgilendirme yapıyor.

Kıraç, AA muhabirine büyük ve küçükbaş hayvanlarda görülen şap hastalığının belirtilerinin yüksek ateş, ayak tırnaklarında yaralar ve iştahsızlık olduğunu söyledi.

Hastalık tespiti ve uygulanan önlemler

İl merkezi yakınındaki Sarıçiçek köyü ile Kelkit'in Güzyurdu köyünde 8 Ağustos'ta şap hastalığı tespit edildi. Kıraç, uygulanan önlemleri şu şekilde açıkladı: Hastalık çıkan köylerin 3 kilometre çevresinde gözetim kontrol bölgesi olarak, hastalık çıkan bölgeden itibaren 10 kilometre çevresinde de aşılama yapıyoruz. Bu köylerimize hayvan giriş ve çıkışları kısıtlandı.

Ekipler, saha çalışmaları sırasında besicilere aşı takvimi ve hastalığın yayılmasını önlemeye yönelik tedbirleri anlatıyor.

Çiftçiden tedbir çağrısı

Özlüce köyünde besicilik yapan Yalçın Mutlu, şap hastalığına karşı önlem almak amacıyla hayvanların düzenli olarak aşılandığını belirtti.

Gümüşhane Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince il genelinde şap hastalığıyla mücadele kapsamında aşılama çalışmaları devam ediyor.