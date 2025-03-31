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Gümüşhane'de Silahlı Kavga: 4 Yaralı

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 09:58
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 09:58
Gümüşhane'de Silahlı Kavga: 4 Yaralı

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde, Demirci köyü'nde meydana gelen bir silahlı kavga sonucunda 4 kişi yaralandı. İddialara göre aralarında husumet bulunan bazı kişiler arasında sert tartışmalar yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte Ş.Y. (50), C.Y. (20) ve E.Y. (17) silahla çeşitli yerlerinden yaralanırken, A.Ş. (46) ise yüzünden sert bir cisimle yaralandı.

Olayın ardından, ihbar üzerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri hızlıca olay yerine sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin müdahalesinin ardından Gümüşhane ve Trabzon'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Başlatılan soruşturma çerçevesinde olayın detayları araştırılmaya devam ediyor.

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