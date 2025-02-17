Gümüşhane'de Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenme: Bir Çift Hayatını Kaybetti

Gümüşhane'de Feci Olay: Sobadan Gaz Sızması

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde, sobadan sızan zehirli gazdan hayatını kaybeden bir çift, aile fertlerini derin üzüntüye boğdu. Deredolu beldesinde yaşayan Galip Genel (71) ve eşi Müşkinaz Genel (79) için harekete geçen yakınları, çiftin evine giderek durumu kontrol etmek istedi.

Yakınları Durumu Fark Etti

Çiftin evinde ulaşamadıkları Galip ve Müşkinaz Genel’i hareketsiz halde bulan yakınları, hemen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenazeler Adli Tıp Kurumuna Kaldırıldı

Karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren Genel çiftinin cenazeleri, otopsi işlemleri için Gümüşhane Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayın detaylarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.