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Gümüşhane'de Takla Atan Kamyonette 4 Kişi Yaralandı

Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kamyonet yol kenarındaki bariyerlere çarparak takla attı.

Yayın Tarihi: 30.03.2025 16:00
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 16:03
Gümüşhane'de Takla Atan Kamyonette 4 Kişi Yaralandı

Gümüşhane'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Gümüşhane'de yaşanan bir trafik kazasında, 4 kişi yaralandı. Merkeze bağlı Mescit köyü mevkisi'nde A.A (20) yönetimindeki 52 ES 577 plaka numaralı kamyonet, yol kenarındaki bariyerlere çarparak takla attı.

Olayın ardından hemen sağlık ve jandarma ekipleri duruma müdahale etmek için olay yerine sevk edildi. Yaralıların durumunu değerlendiren ekipler, kazada yaralanan sürücü A.A ile araçta bulunan F.A (18), M.E.A (17) ve V.A (26)'yı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazanın nedeni henüz belirlenemezken, jandarma ekipleri tarafından detaylı bir inceleme başlatıldı.

Gümüşhane'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Gümüşhane'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Gümüşhane'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Gümüşhane'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

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