Gümüşhane'de Tırın Üzerine Düşen Kaya Parçası Sürücüyü Yaraladı

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçası, seyir halindeki bir tırın sürücüsünü yaraladı. Sürücünün durumu iyi.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 16:59
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 17:03
Gümüşhane'de Tırın Üzerine Düşen Kaya Parçası Sürücüyü Yaraladı

Gümüşhane'de Seyir Halindeki Tırın Üzerine Kaya Düştü

Gümüşhane'nin Torul ilçesi, Kiraz köyü mevkisinde meydana gelen talihsiz olayda, Yunus O. yönetimindeki 23 BY 510 plakalı tır, yamaçtan kopan büyük bir kaya parçası nedeniyle yaralandı. Olay anında tır seyir halindeydi.

Acil Müdahale ve Sağlık Durumu

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri derhal bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin hızlı müdahalesinin ardından yaralı sürücü, Torul Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde üzerine kaya parçası düşen seyir halindeki tırın sürücüsü yaralandı....

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde üzerine kaya parçası düşen seyir halindeki tırın sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücü, ekiplerin müdahalesinin ardından Torul Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde üzerine kaya parçası düşen seyir halindeki tırın sürücüsü yaralandı....

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde üzerine kaya parçası düşen seyir halindeki tırın sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücü, ekiplerin müdahalesinin ardından Torul Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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