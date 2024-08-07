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Gümüşhane'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 9 Yaralı

Gümüşhane'de gerçekleşen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı. Olay detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 19:08
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 19:21
Gümüşhane'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 9 Yaralı

Gümüşhane'de Trajik Trafik Kazası

Gümüşhane'de, Trabzon-Gümüşhane kara yolunda meydana gelen bir trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi ise yaralandı. Kazanın, Köstere Köyü Limni Gölü Kavşağı'nda gerçekleştiği bildirildi.

Kaza Detayları

50 yaşındaki Bayram Ayvaz yönetimindeki 28 AT 404 plakalı otomobil, 43 yaşındaki Ferhat Bulut idaresindeki 81 ADV 236 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, Bayram Ayvaz ve beraberindeki Ahmet Ayvaz (74), Ferhat Bulut ve yanındaki Ayşe Bulut (42), Yunus Emre (8), Kaniye Bulut (60), Oğuzhan (6), Zeynep (2), Sevil Altıntaş (37) ve Gülay Odabaş (60) yaralandı.

Yaralıların Durumu

Kaza sonrası 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinden alınan yaralılar, Gümüşhane ve Torul ilçesindeki hastanelere sevk edildi. Ağırca yaralı olan Ahmet Ayvaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

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