Gümüşhane'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Zanlı Tutuklandı

Gümüşhane'de Uyuşturucu Operasyonu Başarılı Sonuçlandı

Gümüşhane'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkezdeki Çalık köyü'nde S.K. isimli zanlının evinde önemli bir baskın düzenledi.

Dedektör köpeklerin de kullanıldığı aramada, 15,2 gram sentetik uyuşturucu madde ile uyuşturucu üretiminde kullanılan çeşitli araçlar ele geçirildi. Bu gelişme, bölgedeki uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının ne denli ciddiyetle yürütüldüğünün bir örneği oldu.

Ardından gözaltına alınan S.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakimlik tarafından tutuklanan zanlı, Gümüşhane Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Bu operasyon, Gümüşhane'de uyuşturucu ile mücadelede gelinen noktayı ve jandarmanın kararlılığını gözler önüne serdi.