Gümüşhane’de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Yakalandı

Gümüşhane’de jandarma ekiplerinin operasyonunda Yeşilyurt’ta 4 kişi yakalandı; 2 gr kubar esrar, 4 captagon ve 95 gr bonzai ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 13:08
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 13:08
Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonda dört kişi yakalandı.

Operasyonun Ayrıntıları

Yapılan çalışma kapsamında E.N., M.K., M.T. ve R.T. isimli şahısların Yeşilyurt köyü mevkiinde uyuşturucu madde kullandığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine KOM ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye giderek operasyon gerçekleştirdi.

Narkotik köpeğinin şahıslara ve araca tepki vermesi üzerine, adli arama kararı doğrultusunda yapılan aramada 2 gram kubar esrar, 4 adet captagon ve 95 gram bonzai ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Hukuki Süreç

Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla şüpheli şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldı.

