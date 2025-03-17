Gümüşhane'de Vaşak Anı: Cep Telefonuyla Görüntülendi

Gümüşhane'de Doğa Harikası Vaşak Görüntülendi

Gümüşhane'nin Boyluca köyünde, doğa tutkunu bir vatandaş, vaşak görüntülemeyi başardı. Selim Günday, yaptığı gezinti sırasında yolda karşılaştığı bu etkileyici yaban hayvanını cep telefonu ile kayda aldı.

Vaşak Doğanın Gizli Saklı Misafiri

Selim Günday, vaşağın birkaç dakika boyunca yolda yürüdüğünü ve ardından bölgeden uzaklaştığını belirtti. Bu an, doğanın ne kadar zengin ve çeşitli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Doğanın bu özel misafiri, hem yerel halk hem de doğaseverler için büyük bir heyecan kaynağı oldu.

Gümüşhane'nin doğal güzellikleri arasında yer alan bu görüntü, bölgenin yaban hayatı ile ne kadar zengin olduğunu gözler önüne seriyor. Vaşakların, ormanlık alanlarda sıkça rastlanan bir canlı olması, doğa tutkunları için büyük bir sürpriz.